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Экс-директор «Амкодора»: При Лукашенко от предприятий остались только заборы

01.04.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Процесс деиндустриализации в Беларуси идет ускоренными темпами.

Экс-директор «Амкодора»: При Лукашенко от предприятий остались только заборы
Недавно стало известно, что «Атлант» переходит на четырехдневную рабочую неделю. Завод не может расплатиться с поставщиками циклопентана, который необходим для производства холодильников и морозильников. Сайт Charter97.org поговорил с бывшим руководителем концерна «Амкодор» Василием Шлындиковым о ситуации на предприятиях в Беларуси.

– Почему на некогда легендарном предприятие происходят подобные вещи?

– Мы в окружении стран с рыночной экономикой, конкуренция. Здесь ничего не поделаешь, надо соответствовать, а если ты не соответствуешь, то будут проблемы. Думаю, что это одна из таких важных причин.

Я не специалист по холодильникам, поэтому мне трудно сказать. Можно судить по продажам – если на предприятие проявляются проблемы, значит, у него проблемы с продажами.

– Как, по вашим сведениям, обстоят дела на других предприятиях, которые раньше были «флагманами» белорусской экономики?

– Аналогичная ситуация и на других предприятиях. Они становятся неконкурентоспособными и отсюда нарастающий вал проблем. Почему так происходит? Потому что они остались советскими. Вот и все. Заводы не приспособлены для работы в рыночной экономике.

— Как обстоит ситуация с рентабельностью предприятий в регионах, где многие из них были в свое время градообразующими?

– Рентабельность такая же, как у «Атланта». Если говорить о рентабельности в регионах, то от многих там остались заборы и обшарпанные здания бывших цехов. Это все следствие одного явления. Мы не реформируем экономику, и она загибается, особенно бывшая советская промышленность. Я еще удивляюсь, что она столько лет продержалась.

– Задолженность предприятий растет быстрыми темпами и достигло рекордных показателей. Чем это может закончиться?

– Тем, чем заканчиваются такие явления. Я помню, был такой польский комбинат «Стальова Воля», огромное процветающее предприятие. Закончилось это все банкротством. В свое время мы покупали коробки передач не у предприятия, а у банка, который забрал эти коробки за долги.

С другой стороны, я сейчас не знаю, какая ситуация у «Стальовой Воли». Я знаю, что комбинат разбился на несколько предприятий, и люди работают и живут.

— Предприятие «Гродно Азот», которое считается одним из флагманов белорусской химической промышленности, завершило 2020 год с убытком в 85 миллионов рублей. К каким последствиям для экономики может привести банкротство ведущих предприятий? Можно ли говорить о запущенном Лукашенко процессе деиндустриализации Беларуси?

– Процесс деиндустриализации уже идет десятилетиями. Наша промышленность медленно умирает. Никакой здесь новости нет.

Последствия зависят от того, какая будет экономическая политика. Если это будет политика, как в Польше, то мы встанем наравне с соседкой или будем лучше. Если нет, то… После развала Советского Союза мы рекомендовали всем брать дачные участки и сажать картошку – так что мы переживем.
 
Теги: Гродно
 
 
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Процесс деиндустриализации в Беларуси идет ускоренными темпами.
 
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