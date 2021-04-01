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Долги «Домашнего» уже превысили 5 млн рублей

01.04.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ресурс statuspro.by (Информационное правовое агентство Гревцова) поделился с редакцией Office Life данными о долгах сети «Домашний». Некоторые юрлица сети не только являются должниками, но и сами взыскивают деньги. Однако суммы долгов выше «дебиторки».





Если изучить состав основных кредиторов всех юрлиц сети, то выявляются пять лидеров:

«Бритиш-Американ Тобакко Трейдинг Компани»;

«Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия»;

кондитерская фабрика «Слодыч»;

кондитерская фабрика «Витьба»;

«Дарида».

Кроме того, одна из компаний «Домашнего», «Премьер Маркет», задолжала другому ретейлеру — витебской сети «Ника». Основной груз долгов лежит именно на «Премьер Маркете». На данный момент задолженность по приказным производствам — более 5,1 млн рублей, а также $44,8 тыс. и €1777. Основная масса долгов всей сети «Домашний» сформировалась с января по март текущего года. Магазины сети во многих городах уже закрыты или полупустые.
 
 
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Ресурс statuspro.by (Информационное правовое агентство Гревцова) поделился с редакцией Office Life данными о долгах сети «Домашний». Некоторые юрлица сети не только...
 
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