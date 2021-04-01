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Представителям Союза поляков в Беларуси предъявят обвинения

01.04.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По информации belsat.eu, в четверг и пятницу будут предъявлены обвинения четверым задержанным представителям Союза поляков в Беларуси – Анджелике Борис, Анджею Почобуту, Ирене Бернацкой и Марии Тишковской.


На прошлой неделе Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против председателя Союза поляков в Беларуси Анджелики Борис и других членов организации. 25 марта у некоторых членов Союза поляков прошли обыски, также силовики пришли в польскую общественную школу и офис Союза поляков в Гродно. Гродненского журналиста Анджея Почобута, директора общественной школы при Союзе поляков в Волковыске Марию Тишковскую и руководителя лидского отдела Союза поляков в Беларуси Ирену Бернацкую задержали в рамках уголовного дела.

Представителей Союза поляков обвиняют в реабилитации нацизма и оправдании геноцида белорусского народа по ч. 3 ст. 130 УК («Умышленные действия, направленные на разжигание национальной и религиозной вражды по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также через реабилитацию нацизма, совершенные группой лиц»). Формальным поводом для преследования стали исторические и культурные мероприятия.

Ранее, в начале марта, задержали руководителей польской школы в Бресте.

Официальная Варшава осудила репрессии против Союза поляков в Беларуси. Президент Польши Анджей Дуда направил письмо президенту США Джо Байдену, заявив, что «режим в Минске атакует польское меньшинство по политическим мотивам как членов белорусского общества, связанных с трансатлантическими демократическими институциями». Он призвал США как страну, председательствующую в Совете безопасности ООН, срочно обратить внимание на нарушение прав человека в Беларуси, преследование ее гражданского общества, включая польское меньшинство, и рассмотреть этот вопрос на одном из ближайших заседаний Совета безопасности ООН.
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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По информации belsat.eu, в четверг и пятницу будут предъявлены обвинения четверым задержанным представителям Союза поляков в Беларуси – Анджелике Борис, Анджею...
 
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