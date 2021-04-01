Зеленский за 2020-й год официально заработал $815 тысяч









За прошлый год Зеленский официально заработал 22,7 млн гривен, или $815 тыс. по курсу. В 2019-м он задекларировал более $1,06 млн, или 28,6 млн гривен. В итоге за год его доход упал на четверть.





При этом годовая зарплата президента Украины составила всего 36 тыс. гривен, или $12 тыс. Это меньше, чем у главы его офиса Андрея Ермака, который за 2020 год заработал около $16 тыс. В декларации Зеленского указано, что основной доход за 2020 год он получил с продажи имущества и земельного участка под Киевом — около $485 тыс.





Есть в списке доходов Зеленского и роялти $165 тыс., а также доходы от сдачи в аренду недвижимости — $95 тыс. Получил он также проценты по депозитам и облигациям внутреннего государственного займа на сумму $15 тыс.





Кстати, из декларации видно, что Владимир Зеленский продолжает оставаться владельцем целого списка торговых марок. В 2020 году он зарегистрировал 13 торговых марок на территории Украины, плюс еще две за границей. В его пресс-службе уточнили, что процесс регистрации стартовал еще до избрания Зеленского президентом.





Кроме того, в собственности у главы Украины несколько квартир и машиномест в Киеве. А за его женой значится квартира в Крыму, которая в декларации тоже указана как имущество на территории Украины. Арендуют Зеленские и квартиру в Великобритании.





В документе также указаны драгоценности, машины, облигации и суммы на счетах семьи Зеленских. В последнем случае речь идет о 4,7 млн гривен ($168 тыс.), более $125 тыс. и около €10 тыс.







