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Geely показала первый электромобиль под брендом Zeekr

01.04.2021 09:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Китайский холдинг Geely еще 23 марта объявил об основании очередного дочернего электромобильного бренда — Zeekr, слухи о котором появились за несколько дней до официального подтверждения. И вот подоспели первые фотографии первой машины под новоиспеченной маркой.


Напомним, что в 2019 году Geely основал бренд Geometry, первенцем которого стал седан Geometry A — сами создатели противопоставили его Tesla Model 3. В свою очередь под маркой Zeekr китайцы собираются продавать еще более дорогие и роскошные модели, которые будто бы должны соперничать не только с топовой продукцией Tesla, но и электрокарами от немецких производителей (например, Audi и Mercedes). Однако на деле электрокары Zeekr могут оказаться всего лишь результатом нехитрого бейдж-инжиниринга с некоторым налетом «премиальности».


Взгляните на Zeekr 001. Перед нами серийное воплощение концепта Zero, показанного под дочерней маркой Lynk & Co — и это первенец модульной архитектуры SEA, которую Geely разработала специально для массовых электромобилей. Ее же будут использовать и другие модели Zeekr — в течение ближайших пяти лет планируется выпускать по одному новому электромобилю ежегодно.


Подробностей о 001 пока немного. Известно, что длина достигает 4,95 м, а колесная база — без малого 3 м, в салоне царство сенсоров и минимум аналоговых кнопок и клавиш. Мультимедиа-система — с 15,4-дюймовым экраном, диагональ дисплея для приборов — 8,8 дюйма. Среди оснащения значится пневмоподвеска, позволяющая увеличить дорожный просвет с 15 до 22 см.


Прочие характеристики были анонсированы еще с показом концепта — менее 4 секунд разгона до 100 км/ч и 700 км запаса хода по циклу NEDC. Ожидается, что широкой публике Zeekr 001 покажут уже в этом месяце на автосалоне в Шанхае.

 
 
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Китайская Geely, в марте объявившая создании дочернего электромобильного бренда Zeekr, поделилась первыми снимками первой машины под новоиспеченной маркой.
 
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