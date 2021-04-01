|
Впервые за 20 лет сборная Германии потерпела поражение в отборочном матче чемпионата мира
Источник материала: Tut.by
В матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Германии принимала национальную команду Северной Македонии. Встреча прошла на стадионе «Шауйнсланд-Райзен-Арена» в Дуйсбурге (Германия) и завершилась победой гостей со счетом 2:1.
Как
Таким образом, прервался мировой рекорд по длительности победной серии в отборочных матчах к ЧМ — на счету у подопечных Йоахима Лёва было 18 побед кряду, а беспроигрышная составляла 35 матчей (30 побед и пять ничьих).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прервав рекордную серию побед.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)