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Впервые за 20 лет сборная Германии потерпела поражение в отборочном матче чемпионата мира

01.04.2021 09:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Германии принимала национальную команду Северной Македонии. Встреча прошла на стадионе «Шауйнсланд-Райзен-Арена» в Дуйсбурге (Германия) и завершилась победой гостей со счетом 2:1.


Фото: Reuters

Как сообщает «Чемпионат», сборная Германии потерпела лишь третье поражение в истории отборочных турниров к чемпионатам мира. Подобный результат был зафиксирован в игре со сборной Португалии (0:1) в 1985 году, с Англией (1:5) в 2001 году и, соответственно, с Северной Македонией (1:2).

Таким образом, прервался мировой рекорд по длительности победной серии в отборочных матчах к ЧМ — на счету у подопечных Йоахима Лёва было 18 побед кряду, а беспроигрышная составляла 35 матчей (30 побед и пять ничьих).

 
 
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