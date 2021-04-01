Распространение видов-пришельцев лишило мировую экономику около 1,3 трлн долларов

Источник материала: Tut.by

Экологи выяснили, что за последние полвека распространение инвазивных видов животных и растений лишило мировую экономику около 1,3 трлн долларов. Результаты исследования опубликовал научный журнал Nature , пишет ТАСС .



Фото: aikenpest.com

«Эти потери продолжают расти — за последние десять лет негативный „вклад“ инвазивных видов в мировую экономику увеличился примерно в три раза. Если брать данные только за 2017 год, то этот показатель превышает ВВП сразу 50 стран Африки, а также в 20 раз выше общего бюджета ВОЗ и ООН», — рассказал один из авторов исследования, научный сотрудник Парижского университета Кристоф Диане.

Инвазивными называют виды, которые распространились на той или иной территории из-за деятельности человека. Они стали одной из главных проблем для планеты уже несколько десятилетий назад.

В частности, проникновение бразильских огненных муравьев на территорию США в середине прошлого столетия привело к тому, что с лица Земли исчезло несколько видов улиток, а численность других видов беспозвоночных и даже млекопитающих значительно сократилась. В свою очередь, африканский грибок вида Batrachochytrium dendrobatidis, проникший в Европу, Америку и Азию, за последние два десятилетия уничтожил 90 видов амфибий.

Диане и его коллеги впервые всесторонне изучили, как сильно распространение инвазивных видов животных и растений, а также борьба с ними, повлияли на развитие и состояние всей мировой экономики в целом.

Для этого исследователи изучили данные, собранные экологами со всего мира в промежутке между 1970 и 2017 годами в ходе наблюдений за тем, как появление инвазивных видов повлияло на локальную флору и фауну, а также благополучие жителей этих регионов. Это позволило им вычислить общий «вклад» инвазивных видов животных и растений в мировую экономику, а также выделить тех их представителей, чье распространение по Земле наиболее сильно повлияло на жизнь человека и состояние экосистем.

В общей сложности миграции инвазивных видов флоры и фауны лишили мировую экономику около 1,28 триллиона долларов США, причем большая часть этих потерь пришлась на последние два десятилетия, когда уровень ежегодных потерь резко вырос. В частности, в 2017 году подобные экологические проблемы обошлись человечеству в 160 миллионов долларов США, тогда как средний показатель за все 50 лет наблюдений составил около 28 миллионов.

Значительная доля этих потерь, как выяснили ученые, приходится всего на десять видов инвазивных животных, каждый из которых лишил мировую экономику от нескольких десятков до нескольких сотен миллиардов долларов. В их число вошли комары вида Aedes aegypti, распространяющие малярию и лихорадку Зика, обычные мыши и кошки, а также тайваньские термиты и бразильские огненные муравьи.

Как надеются Диане и его коллеги, их оценки привлекут внимание дипломатов ООН и политиков в тех странах, чьи экономики наиболее сильно пострадали от вторжения инвазивных видов животных и растений, и заставят их активнее бороться с подобными экологическими проблемами, острота которых продолжит быстро расти в ближайшие годы в результате роста интенсивности международной торговли.