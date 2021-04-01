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Калининградский «Автотор» начал выпуск грузовиков Hyundai HD78 на метане

01.04.2021 09:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Завод «Автотор» в Калининграде приступил к производству грузовиков Hyundai HD78 с газомоторной силовой установкой.


«Пилотное» производство газомоторных модификаций HD78 стартовало в Калининграде в конце 2020 года, а в настоящее время с конвейера предприятия сошла первая партия таких грузовиков. Переведенный на метан HD78 создан совместно с компанией «РариТЭК» из Набережных Челнов, которая разработала для грузовика газобаллонное оборудование.


Газовый HD78 имеет колесную базу 3775 мм, рядный 4-цилиндровый двигатель объемом 4,2 л производства китайской компании Yuchai и мощностью 133 л.с. и два баллона со сжатым метаном объемом 320 л. Речь идет о баллонах 3-го типа с алюминиевым лейнером и армированных волокнами, пропитанными смолой — они способны выдерживать давление в 3−3,5 раза выше рабочего и более 15 тысяч заправок.


Выпускаются грузовики по полному циклу производства со сваркой и окраской кабин. Для этого на «Автоторе» был подготовлен новый цех сварки, проведена модернизация линии окраски. Кроме того, на предприятии создана отдельная конвейерная линия по производству и монтажу различных надстроек.

 
 
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Завод «Автотор» в Калининграде приступил к производству грузовиков Hyundai HD78 с газомоторной силовой установкой.
 
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