Полторы тысячи фур ждут въезда в Литву, Латвию и Украину

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 апр - Sputnik. Сейчас на выезде из Беларуси в страны Евросоюза стоят почти полторы тысячи фур, перед украинской границей – 140, такие цифры приводит Госпогранкомитет по состоянию на 8:00 четверга.

Большие трудности в работе испытывает пункт пропуска "Григоровщина" на белорусско-латвийской границе, где застряли 450 грузовых машин.

При выезде из Беларуси в Литву основные пробки в "Каменном Логе" (370 большегрузов), "Беняконях" (310), "Привалке" (205) и "Котловке" (130). В ГПК подчеркивают, что это в первую очередь вызвано сбоем работы баз таможенного оформления сопредельной стороны, а также началом реконструкции самого востребованного пункта пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог" – с белорусской стороны).

Очередей на белорусско-польской границе не наблюдается.

Очереди на Россию и Украину

Накануне, как сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления России, почти в два раза увеличилось число большегрузного транспорта на псковском пограничном пропуском пункте с Беларусью "Невельский" – в среднем там сейчас проходит около 200 грузовых автомобилей за сутки. В пресс-службе уточнили, что причина - ограничения движения большегрузов по дорогам Беларуси, которые вступили в силу с 25 марта, что вызвало перераспределение транспортных потоков.

Также замедлилось таможенное и пограничное оформление в пункте пропуска "Новая Гута" на белорусско-украинской границе. Здесь с 1 апреля начали проводить дорожные работы. Сейчас въезда в соседнюю страну ожидают 140 большегрузов.

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