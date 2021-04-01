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Полторы тысячи фур ждут въезда в Литву, Латвию и Украину
01.04.2021 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 апр - Sputnik. Сейчас на выезде из Беларуси в страны Евросоюза стоят почти полторы тысячи фур, перед украинской границей – 140, такие цифры приводит Госпогранкомитет по состоянию на 8:00 четверга.
Большие трудности в работе испытывает пункт пропуска "Григоровщина" на белорусско-латвийской границе, где застряли 450 грузовых машин.
При выезде из Беларуси в Литву основные пробки в "Каменном Логе" (370 большегрузов), "Беняконях" (310), "Привалке" (205) и "Котловке" (130). В ГПК подчеркивают, что это в первую очередь вызвано сбоем работы баз таможенного оформления сопредельной стороны, а также
Очередей на белорусско-польской границе не наблюдается.
© Sputnik Александр Жибуль
Очереди на Россию и Украину
Накануне, как сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления России, почти в два раза
Также замедлилось таможенное и пограничное оформление в пункте пропуска "Новая Гута" на белорусско-украинской границе. Здесь с 1 апреля начали проводить дорожные работы. Сейчас въезда в соседнюю страну ожидают 140 большегрузов.
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Большие очереди грузовиков на белорусской границе со странами ЕС наблюдаются с прошлой недели, а вчера из-за дорожных работ существенно замедлилось таможенное...
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