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Коллаж: РБК-Украина

Традиции этого дня

Что нельзя делать в этот день

Главные приметы этого дня

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 1 апреля не начинайте новые дела и не кричите: что можно и нельзя делать на Грязную Дарью В этот день именины отмечают: Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокентий, София.

В народе праздник в эту дату прижился под названием Грязная Дарья или Дарья-повалиха, так как к этому дню активно таяли сугробы на дорогах, а вешние воды заливали поля и дворы.В этот день именины отмечают: Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокентий, София.На украинских землях издавна считали, что в эту дату просыпается домовой. Чтобы его задобрить после затянувшейся спячки, принято было оставлять угощения: хлеб и молоко. Также иногда в домах устраивали небольшие представления. Особо смелые пытались домового обмануть, для чего говорили друг другу неправду.Так, обычай разыгрывать друг друга 1 апреля - как сейчас говорят в День дурака (April Fools' Day или All Fool's Day) или День смеха - появился очень давно.В этот день запрещено ругаться и кричать, иначе нарушителям грозит несчастье.Также верили, что плакать, даже от счастья, в этот день - плохая примета, и за слезы сейчас ждет серьезная беда через полгода.Считалось, что начинать новые дела в этот день не стоит - иначе они не принесут хорошего результата, а все усилия станут напрасными.Говорили, что девушкам в этот день нельзя оборачиваться на женский голос, иначе весь год придется пробыть в одиночестве.Если сегодня выдался теплый и ясный день, значит лето будет сухое и ветреное.Если в этот день идет дождь, то летом не будет засухи.Если сегодня лежит снег, то это предвещало прохладное лето с обильными осадками.Если ночью не видно звезд, значит погода в ближайшее время будет теплой.Какая погода 1 апреля - такая и в октябре будет.