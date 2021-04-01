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Премьер Головченко обещает «очень точечные» контрсанкции

01.04.2021 09:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Премьер Головченко обещает «очень точечные» контрсанкции
Роман Головченко. Фото: Reuters
Беларусь будет вводить контрсанкции точечно, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время посещения Мозырского НПЗ, комментируя вчерашний указ Александра Лукашенко. Видео опубликовала пресс-секретарь премьер-министра Александра Исаева.

— Кто войдет в этот список, определит правительство. Мы в этом плане будем гораздо более чистоплотными. К сожалению, западные партнеры так называемые применяют санкции в виде дубинки, которой машут налево и направо, не разбираясь, кто под нее попадает и оказывая тем самым давление на страну. Мы будем действовать очень точечно. Указ будет применяться только в отношении тех фирм и компаний, которые применяют недружественные акции в отношении Республики Беларусь, — заявил Роман Головченко.

Напомним, Александр Лукашенко 30 марта подписал указ № 128 «О применении специальных мер». Он предусматривает введение запрета на ввоз в Беларусь отдельных категорий товаров и импорт работ и услуг, выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших санкции в отношении белорусских юридических или физических лиц. Конкретный перечень товаров, работ (услуг) и при необходимости иностранных юридических и физических лиц должен установить Совмин.

Напомним, ЕС ввел уже три пакета санкций из-за нарушений прав человека и фальсификаций на президентских выборах в Беларуси.

Первый санкционный пакет принят ЕС 2 октября, там значились 40 белорусских официальных лиц — силовиков (представителей МВД и КГБ) и членов ЦИК, в отношении которых были введены персональные ограничения.

Второй пакет санкций был принят 6 ноября: Евросоюз ввел ограничения в отношении Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников.

17 декабря Евросоюз принял третий пакет санкций в отношении белорусских властей и бизнеса. В список вошли 29 физических и семь юридических лиц.
 
 
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Второй пакет санкций ЕС был принят 6 ноября
 
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