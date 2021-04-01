Источник материала: UDF



Алексей Хралович. Скриншот с видео ОНТ

Алексей Хралович. Скриншот с видео ОНТ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Арестован подполковник КГБ, который передавал информацию телеграм-каналам Хралович, вероятно, предполагал, что вычислить источник слива невозможно.

Это следует из фильма «Манкурты», который был показан на телеканале ОНТ.Если опустить художественные приемы и детали, подлинность которых сомнительна, то можно составить представление, как в реальности разворачивались события после смертии опубликованных в связи с этим разговоров высокопоставленных лиц.Вероятно, подполковниквыгрузил переговоры всем известных лиц с использованием служебных возможностей. Эти записи он передал, тот их опубликовал в телеграм-канале.Хралович, вероятно, предполагал, что вычислить источник слива невозможно. Но Храловича вычислили.Похоже, что дальше ситуация развивалась так: Храловичу предложили поучаствовать в оперативной игре, чтобы выявить пути эвакуации из Беларуси лиц, связанных с движением за гражданские права и свободные выборы, которым угрожает опасность.Утверждается, что Хралович вновь вышел на связь с Путило и предложил тому какую-то новую «секретную» информацию, но в обмен на безопасный вывоз из страны.Путило, утверждается, сначала просил за это деньги, а потом «передал» вопрос Храловича, который и организовал офицеру КГБ вывоз, при этом исполнители вывоза были задержаны.Среди товарищей Макара, которые должны были организовать выезд, упоминается, ветеран «Алмаза», который внезапно нашелся в СИЗО КГБ.Что касается телефонных разговоров пресс-секретаря Лукашенкос разными должностными лицами, то в фильме утверждается, что они были следственным экспериментом, инсценировкой — в частности, с помощником Лукашенко, а также с. А что с разговором Баскова с Дмитрием Шакутой? Ответа в фильме нет.Достаточных доказательств для версии инсценировки не приводится. Но самое главное — зачем нужна была инсценировка именно этих разговоров?Степан Путило и Игорь Макар пока никак не прокомментировали фильм и не рассказали своей версии событий.Нет и информации от адвоката и семьи задержанного. В фильме говорится, что Храловича обвиняют в государственной измене. Но, поскольку неизвестно, кому именно и что он передал, то невозможно сказать, дойдет ли это обвинение до суда. Если речь только о телефонных разговорах, касающихся гибели Романа Бондаренко и проливающих свет на обстоятельства преступления, то вряд ли это может квалифицироваться как «измена родине».