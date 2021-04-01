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Арестован подполковник КГБ, который передавал информацию телеграм-каналам

01.04.2021 09:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Арестован подполковник КГБ, который передавал информацию телеграм-каналам
Алексей Хралович. Скриншот с видео ОНТ
Подполковник Алексей Хралович обвиняется в «государственной измене». Похоже, что именно он передал Степану Путило аудио скандальных разговоров, которые проливали свет на обстоятельства гибели Романа Бондаренко.

Это следует из фильма «Манкурты», который был показан на телеканале ОНТ.

Если опустить художественные приемы и детали, подлинность которых сомнительна, то можно составить представление, как в реальности разворачивались события после смерти Романа Бондаренко и опубликованных в связи с этим разговоров высокопоставленных лиц.

Вероятно, подполковник Алексей Хралович выгрузил переговоры всем известных лиц с использованием служебных возможностей. Эти записи он передал Степану Путило, тот их опубликовал в телеграм-канале.

Хралович, вероятно, предполагал, что вычислить источник слива невозможно. Но Храловича вычислили.

Похоже, что дальше ситуация развивалась так: Храловичу предложили поучаствовать в оперативной игре, чтобы выявить пути эвакуации из Беларуси лиц, связанных с движением за гражданские права и свободные выборы, которым угрожает опасность.

Утверждается, что Хралович вновь вышел на связь с Путило и предложил тому какую-то новую «секретную» информацию, но в обмен на безопасный вывоз из страны.

Путило, утверждается, сначала просил за это деньги, а потом «передал» вопрос Храловича Игорю Макару, который и организовал офицеру КГБ вывоз, при этом исполнители вывоза были задержаны.

Арестован подполковник КГБ, который передавал информацию телеграм-каналам

Алексей Хралович. Скриншот с видео ОНТ

Среди товарищей Макара, которые должны были организовать выезд, упоминается Вячеслав Сидоракин, ветеран «Алмаза», который внезапно нашелся в СИЗО КГБ.

Что касается телефонных разговоров пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт с разными должностными лицами, то в фильме утверждается, что они были следственным экспериментом, инсценировкой — в частности, с помощником Лукашенко Николаем Латышонком, а также с Дмитрием Басковым. А что с разговором Баскова с Дмитрием Шакутой? Ответа в фильме нет.

Достаточных доказательств для версии инсценировки не приводится. Но самое главное — зачем нужна была инсценировка именно этих разговоров?

Степан Путило и Игорь Макар пока никак не прокомментировали фильм и не рассказали своей версии событий.

Нет и информации от адвоката и семьи задержанного. В фильме говорится, что Храловича обвиняют в государственной измене. Но, поскольку неизвестно, кому именно и что он передал, то невозможно сказать, дойдет ли это обвинение до суда. Если речь только о телефонных разговорах, касающихся гибели Романа Бондаренко и проливающих свет на обстоятельства преступления, то вряд ли это может квалифицироваться как «измена родине».
 
 
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Хралович, вероятно, предполагал, что вычислить источник слива невозможно.
 
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