Вводятся новые стандарты на колбасы. Что нужно знать потребителям

C 1 апреля в Беларуси начали действовать новые государственные стандарты на некоторые виды колбас.

Речь идет о колбасных изделиях из термически обработанных ингредиентов — паштетах и зельцах, а также кровяных колбасах.



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Госстандарты на зельцы (СТБ 2586-2020), паштеты (СТБ 2585-2020) и кровяные колбасы (СТБ 2587-2020) разработаны в Беларуси впервые, сообщает Государственный комитет по стандартизации.

Эта продукция до настоящего времени изготавливалась с соблюдением одних только технических условий.

«При обеспечении показателей безопасности производители получали большую свободу при определении требований к качественным показателям. В результате изделия зачастую не соответствовали ожиданиям потребителей», — отмечают в комитете.

Разработчиком новых стандартов выступил Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации.

В результате разработки госстандартов с 1 апреля вводятся технические требования к показателям и характеристикам этих колбас, методам их испытаний, используемому сырью, упаковочным материалам, маркировке.

Госстандарты разделяют все зельцы, паштеты и кровяные колбасы на две группы.

Это мясная группа и мясосодержащая, которая в свою очередь делится на мясо-растительную и растительно-мясную подгруппы.

В мясных зельцах, паштетах и кровяных колбасах массовая доля мясных ингредиентов в рецептуре должна превышать 60%.

Для мясосодержащих колбас названных видов этот показатель составит от 30% до 60% (для мясорастительных) и от 5% до 30% (для растительно-мясных).

При этом госстандарты называют только определенные способы изготовления и варианты технологической (тепловой) обработки этих колбас.

Также устанавливаются требования к физико-химическим показателям зельцев, паштетов и кровяных колбас.

Это массовая доля белка, крахмала, хлористого натрия, общего фосфора, остаточная активность кислой фосфатазы.

Важно и то, что госстандарты предъявляют одинаковые требования и к колбасам в виде целого изделия, и к нарезанным изделиям в виде порционной (целый кусок) и сервировочной нарезки (ломтики).

Госкомитет по стандартизации заверяет, что применение новых стандартов обеспечит больше возможностей для повышения качества этой продукции и обеспечения его стабильности, поможет потребителям в правильном выборе колбасных изделий.