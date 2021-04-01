ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Вводятся новые стандарты на колбасы. Что нужно знать потребителям

01.04.2021 09:55 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

C 1 апреля в Беларуси начали действовать новые государственные стандарты на некоторые виды колбас.

Речь идет о колбасных изделиях из термически обработанных ингредиентов — паштетах и зельцах, а также кровяных колбасах.

Вводятся новые стандарты на колбасы. Что нужно знать потребителям
Фото pixabay.com

Госстандарты на зельцы (СТБ 2586-2020), паштеты (СТБ 2585-2020) и кровяные колбасы (СТБ 2587-2020) разработаны в Беларуси впервые, сообщает Государственный комитет по стандартизации.

Эта продукция до настоящего времени изготавливалась с соблюдением одних только технических условий.

«При обеспечении показателей безопасности производители получали большую свободу при определении требований к качественным показателям. В результате изделия зачастую не соответствовали ожиданиям потребителей», — отмечают в комитете.

Разработчиком новых стандартов выступил Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации.

В результате разработки госстандартов с 1 апреля вводятся технические требования к показателям и характеристикам этих колбас, методам их испытаний, используемому сырью, упаковочным материалам, маркировке.

Госстандарты разделяют все зельцы, паштеты и кровяные колбасы на две группы.

Это мясная группа и мясосодержащая, которая в свою очередь делится на мясо-растительную и растительно-мясную подгруппы.

В мясных зельцах, паштетах и кровяных колбасах массовая доля мясных ингредиентов в рецептуре должна превышать 60%.

Для мясосодержащих колбас названных видов этот показатель составит от 30% до 60% (для мясорастительных) и от 5% до 30% (для растительно-мясных).

При этом госстандарты называют только определенные способы изготовления и варианты технологической (тепловой) обработки этих колбас.

Также устанавливаются требования к физико-химическим показателям зельцев, паштетов и кровяных колбас.

Это массовая доля белка, крахмала, хлористого натрия, общего фосфора, остаточная активность кислой фосфатазы.

Важно и то, что госстандарты предъявляют одинаковые требования и к колбасам в виде целого изделия, и к нарезанным изделиям в виде порционной (целый кусок) и сервировочной нарезки (ломтики).

Госкомитет по стандартизации заверяет, что применение новых стандартов обеспечит больше возможностей для повышения качества этой продукции и обеспечения его стабильности, поможет потребителям в правильном выборе колбасных изделий.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
C 1 апреля в Беларуси начали действовать новые государственные стандарты на некоторые виды колбас. Речь идет о колбасных изделиях из термически обработанных...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Это не заразно». Врач-дерматолог - о симптомах и лечении псориаза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by