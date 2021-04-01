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В помощь бизнесу. В Беларуси введен госстандарт на клининг

01.04.2021 09:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

С 1 апреля вводится в действие новый государственный стандарт на клининговые услуги.

В помощь бизнесу. В Беларуси введен госстандарт на клининг
Фото pixabay.com

Раньше клининг был необходим только отдельным крупным компаниям. Сегодня эти услуги пользуются спросом не только у частных и государственных организаций, но и у физических лиц.

Поэтому государство решило определить требования к таким услугам и установить критерии оценки их качества.

В результате с 1 апреля вводится в действие новый государственный стандарт на клининговые услуги, сообщает Государственный комитет по стандартизации.

Госстандарт СТБ 2580-2020 «Услуги профессиональной уборки. Общие технические условия» устанавливает общие технические условия к предоставлению услуг профуборки, их безопасности для жизни и здоровья потребителей, сохранности имущества и окружающей среды.

Он распространяется на услуги, которые оказывают юридические лица и индивидуальные предприниматели.

При этом под услугами профуборки подразумевается деятельность по поддержанию, сохранению и восстановлению эстетических и эксплуатационных свойств различных поверхностей объектов недвижимости, территорий, транспорта, удалению загрязнений и поддержанию санитарного состояния объектов в соответствии с потребностями потребителей.

В СТБ 2580-2020 определены сферы деятельности, где могут оказываться услуги профуборки.

Кроме того, установлены четкие требования к различным видам уборки, уходу за поверхностями, а также к качеству услуг и методы его контроля.

Особое внимание уделено требованиям к персоналу, его обучению, квалификации и профессиональной подготовке.

Услуги профуборки объектов недвижимости классифицированы на шесть типов — послестроительная, генеральная, первичная, разовая, интенсивная и ежедневная.

В зависимости от применяемого инвентаря она может быть ручной либо механизированной, от вида загрязнений — сухой, влажной или мокрой.

Стандарт определяет, каким образом оценивается качество предоставленных услуг. Для специальных объектов могут применяться не только визуальные, но и инструментальные методы контроля.

«Применение нового стандарта будет способствовать повышению качества и безопасности услуг профессиональной уборки, позволит заказчику четко сформулировать свои требования в отношении исполнителя услуг, а клининговым компаниям — повысить доверие потребителей и уровень качества оказываемых услуг», — сообщили в Госкомстандарте.

Наличие СТБ 2580-2020 позволит проводить добровольную сертификацию услуг профуборки на соответствие его требованиям.

В настоящее время работы по аккредитации органа по сертификации этих услуг ведет БелГИСС.

 
 
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С 1 апреля вводится в действие новый государственный стандарт на клининговые услуги.
 
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