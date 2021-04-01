Ребенок на самокате попал под машину. ГАИ: он ехал по переходу, но на красный (видео)

Источник материала: Onliner

В ГАИ Минска сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось вчера около 19:55 на проспекте Газеты «Звязда». Под машину попал ребенок на самокате. По информации Госавтоинспекции, мальчик пересекал дорогу по регулируемому переходному переходу, но на красный свет.

Последствия ДТП видели пользователи нашего форума. Читатель с ником Anton.K.G рассказал:

— Напротив дома №10 по проспекту Газеты «Звязда» примерно в 19:30 был сбит пешеход на переходе. Момента не видел, только последствия. Пешеход находился уже на тротуаре. Скорая ехала достаточно долго, одна проезжала мимо и проехала мимо: на фото видно, как люди удивленно провели скорую взглядом.









В ГАИ сообщили, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 8-летний мальчик. Наезд на него совершил водитель автомобиля Subaru, который двигался по проспекту Газеты «Звязда» со стороны улицы Алибегова в направлении улицы Голубева.

— Мальчик на самокате пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, — отметили в Госавтоинспекции.

ГАИ опубликовала видео с пояснениями водителя. Он говорит, что, когда подъезжал к пешеходному переходу, зеленый сигнал светофора для водителей уже начал мигать, но «тормозить уже было бессмысленно», как утверждает водитель, он все равно успевал спокойно проехать.

С травмами ребенка доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

ГАИ призывает родителей с ранних лет прививать детям осознание того, что нельзя пересекать проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

— Кроме того, у ребенка должен быть выработан твердый навык: прежде чем сделать первый шаг с тротуара, необходимо осмотреть дорогу в обоих направлениях, — говорят инспекторы.









Водителям же напоминают, что при подъезде к пешеходному переходу нужно двигаться со скоростью, которая позволит при необходимости пропустить пеших участников дорожного движения.

В период школьных каникул нужно проявлять еще больше внимания, так как у детей появилось больше свободного времени, к тому же потеплело, они чаще проводят его на улице. На нашем форуме водители публикуют видео со своих регистраторов: можно увидеть, что не всегда дети действуют осмотрительно, пересекая проезжую часть.

С I_beat_the_Stig опасная ситуация произошла в дворовом проезде.

А вот видео из Гомеля, его опубликовал наш читатель с ником heineken81.

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