Жительница Барановичей: «Сказали оформлять, потому что мы – змагары»

Источник материала: Салiдарнасць

Татьяну Потоцкую задержали 25 марта, когда они с дочерью ехали по делам. Их отвезли в Барановичский ГОВД, чтобы составить протокол об отсутствии страховки на автомобиль. Но в итоге ее 17-летнюю дочь будут судить за то, что она якобы показала неприличный жест сотрудникам милиции. Intex-press решила, что именно монолог женщины без прикрас будет наилучшей иллюстрацией того, что у нас происходит.





Проверка авто на площади в Барановичах 25 марта. Фото читателей Intex-press

«Угрожали разбить стекла в машине»

– Я ехала 25 марта, около 18 часов, со стороны швейной фабрики в направлении площади Ленина на своем авто с дочкой. В машине были открыты окна, играла песня «Мы – живой народ! Мы – белорусы!» (песня «Мы не «народец», группа TOR BAND). Возле памятника Ленину нас остановили сотрудники ГАИ и попросили предъявить документы. Сотрудник ГАИ, указав на отсутствие страховки, сказал, что мы якобы выкрикивали нецензурные слова из автомобиля.

В это время подошли люди в черной форме и, не представившись, начали требовать, чтобы мы вышли из машины. Напуганные их видом, мы не хотели выходить. Тогда люди в черном стали кричать, что выбьют окна и нас все равно достанут. Мы вынуждены были покинуть авто.

Эти люди, словно сговорившись с сотрудниками ГАИ, тоже стали обвинять нас в выкрикивании нецензурной брани из машины, когда мы проезжали мимо «Сапфира». Я пояснила им, что мы ничего не выкрикивали, а у нас лишь громко играла музыка и, возможно, им все послышалось. Но они продолжали настаивать на нашем сквернословии, но уже не возле «Сапфира», а возле памятника Ленину.

В конце концов они потребовали, чтобы мы проехали в ГОВД для составления протокола об отсутствии страховки. Я настаивала на том, чтобы протокол составили на месте и я сразу оплачу штраф. Но милиционеры сказали, что у них есть право составлять его в ГОВД, и, если я не соглашусь добровольно, то мне впаяют еще и сопротивление сотруднику милиции. Я вынуждена была согласиться, закрыла свой автомобиль, и нас отвезли в ГОВД.

«Сказали, что отрицать бесполезно»

Когда около 18.30 мы приехали в ГОВД, то про страховку разговор уже не шел. Вместо этого пришли какие-то люди и сказали, чтобы нас оформляли, потому что мы – змагары.

Нас долго водили по разным кабинетам, будто пытаясь выведать у нас секретную информацию. При этом даже отказали в стакане воде, когда дочь закашлялась. Наконец, нас привели в кабинет, где находились две женщины, которые сразу указали нам наше место, не разрешив присесть на диван, мол, этот диван не для вас. Одна из них была инспектором по делам несовершеннолетних. А как зовут вторую и какая у нее должность, я не знаю, по-моему, она даже не представилась.

Они сделали какие-то выписки и, увидев, что мы с дочерью ни за что не привлекались и не числились как неблагополучная семья, стали спрашивать, где работаем и учимся. Когда мы говорили, женщины нас перебивали и, если им не нравились ответы, начинали кричать. Половину времени эти женщины просто орали, оказывали на нас моральное давление. А когда узнали, что дочь учится в Польше, то вообще разошлись и стали говорить о том, что напишут письмо в университет о том, что дочь участвует в протестах. Дочь ответила, что она не боится этого письма и ей все равно будут платить стипендию.

В это время вторая женщина начала говорить моей дочери, что она в свои 17 лет некрасивая и все в таком духе. На что дочь ей ответила, что вещи, которые говорит сотрудница милиции, склоняют подростков к суициду и что она занимается буллингом. Но сотрудница ответила: «Тебе окно на этом этаже открыть, чтобы ты выкинулась из окна, или завести повыше». Сказать, что в этот момент я была шокирована таким поведением работника милиции, – ничего не сказать. И еще меня очень удивил тот факт, что сотрудница ИДН не сделала замечаний своей сослуживице. А когда замечание сделала я, ей оно очень не понравилось.

Я была возмущена и одновременно напугана, потому что впечатления от августовских событий прошлого года у меня все еще были очень сильны. При разговоре с сотрудницами ГОВД порой казалось, что нас вот-вот могут ударить.

Что же касается сути нашего привоза в ОВД – отсутствие страховки и нецензурная брань то ли у «Сапфира», то ли у памятника Ленину, то она трансформировалась в обвинение в неприличном жесте в виде среднего пальца, показанном пассажиром – моей дочерью. Естественно, дочь этого не делала и мы стали это отрицать. Но нам сказали, что отрицать бесполезно, потому что у них есть пять свидетелей. К слову, все свидетели оказались сотрудниками милиции, которых не было при нашем задержании. Одна из женщин, проводивших допрос, сказала, что у них нет оснований не доверять их сотрудникам, а вот нам они не верят, и мы все врем.

Мы вынуждены были, не глядя, подписать протокол допроса, какие-то другие бумаги, поскольку находились не в своей тарелке из-за психологического давления сотрудниц милиции, да и времени вчитаться в то, что я подписывала, не было. Хотелось банально поскорее уйти оттуда, чтобы все это наконец закончилось.

Но, как оказалось, еще не все закончилось. Нас завели к милиционерам мужчинам. Они, на удивление, вели себя более корректно, в отличие от женщин. Спрашивали, почему мы не уезжаем жить в Польшу, раз у нас всех есть вид на жительство, что мы делаем в этой стране, чем занимаемся. Они хотели, чтобы я открыла машину и мы показали свои телефоны. Но я сказала, что боюсь их, что машину открывать не буду из-за того, что я им не доверяю.

Ведь сотрудники милиции меня обманули, сначала сказав, что нас забирают для составления протокола за отсутствие страховки, а в итоге довели дело до протокола за неприличный жест и суда. А телефон я согласилась показать только сидя в машине за закрытыми дверями, чтобы он был в моих руках. А если у них есть право вскрыть мою машину без меня, пусть вскрывают. Но нас, на удивление, отпустили домой, а на часах было уже около 23.00.

«Считаю, что не сделали ничего противоправного»

Я считаю, что мы не делали ничего противоправного и моя дочь не виновата. Но ее почему-то будут судить. В ГОВД нам дали подписать документы о том, что суд пройдет 14 апреля, в 10.00, сказали, что повестку вышлют позже. Я поинтересовалась, как они будут доказывать вину моей дочери. Но в милиции мне ответили «ну и что, что видео нет, зато свидетели есть».

Теперь я буду бояться останавливаться по требованию любой ДПС, буду бояться слушать любую музыку в своей машине и вздрагивать при виде любого человека в форме. Я поняла, что никто в нашей стране ни от чего не застрахован. Если люди думают, что такие задержания касаются только тех, кто ходит с флагами, то я скажу, что это касается всех без исключения. Вы никогда не знаете, за что и где вас могут привлечь. Если раньше я сомневалась, что человека могут привлечь просто так, то теперь я это ощутила на себе. Я считаю, что просто оказалась не в том месте, и не в то время, и не с той музыкой. На моем месте мог бы оказаться каждый.

За комментарием о ситуации, изложенной в монологе горожанки Татьяны Потоцкой, Intex-press обратилась в Барановичский ГОВД. Анастасия Гурская, старший инспектор ГИОС Барановичского ГОВД, сообщила, что для получения комментария нужно отправить письменный запрос в Барановичский ГОВД. Связаться же с сотрудниками ИДН Барановичского ГОВД Intex-press не удалось.

Данную статью редакция просит считать обращением в ГОВД.