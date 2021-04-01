Репрессированные получат материальную, юридическую, психологическую и медицинскую поддержку

Источник материала: Салiдарнасць

Команда НАУ утвердила Концепцию реабилитации жертв политических репрессий в Беларуси.

Документ касается всех жертв за период правления Александра Лукашенко с 20 июля 1994 года.

Реабилитация будет распространяться на граждан Беларуси и других государств, а также на лиц без гражданства, которые столкнулись на территории Беларуси с политическим преследованием в разных проявлениях. Это необоснованное уголовное или административное преследование, физическое и психологическое давление, также применение дисциплинарных мер по месту работы или учебы, разорение бизнеса и выдворение из страны.

— Такого размаха репрессий, которые накрыли Беларусь, Европа не видела уже около 50 лет. Пять тысяч наших сограждан были подвергнуты административному преследованию за мирное выражение своего мнения. Политзаключенными признаны уже более 320 человек, еще почти тысяче прямо сейчас грозят реальные сроки лишения свободы. Заведено более 2400 уголовных дел по надуманным поводам. Многие тысячи белорусов прошли через пытки, были избиты, уволены, исключены из вузов, вынуждены уехать за пределы страны, не считая тех, кого режим репрессировал еще до прошлого лета. Эти люди — герои, которые должны строить Новую Беларусь, а не страдать за свои идеалы, стремление к свободе и справедливости, — заявил руководитель НАУ Павел Латушко.

НАУ взялось обеспечить принятие соответствующих законодательных актов по реабилитации всех жертв после смены власти в Беларуси.

Предполагается, что все, кто содержится под стражей и отбывает наказание по политическим мотивам, будут освобождены, их дела будут пересмотрены вне зависимости от вменяемой статьи, будь то участие в протестах или экономические преступления.

— Репрессированные не только будут полностью восстановлены в своих правах, в том числе смогут вернуться в страну, продолжить работу и учебу, возвратить незаконно изъятое имущество, но и получат материальную, юридическую, психологическую и медицинскую поддержку, — говорится в заявлении НАУ.

Для рассмотрения дел и определения размера компенсации будет сформирована Комиссия, в которую войдут юристы, экономисты, общественные деятели и правозащитники.