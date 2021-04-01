Как продлить жизнь батареи вашего ноутбука

Источник материала: Салiдарнасць

Несколько экспертов, опрошенных BBC , дали свои советы по использованию батарей, большинство из которых сделаны из лития.





«Технология батарей улучшается с каждым новым поколением. Еще 10 лет назад эффективность батарей ноутбуков начинала падать после пары сотен циклов подзарядки», – говорит глава технологического отдела компании Lenovo в Ирландии и Великобритании Эшли Рольф.

Сегодня же срок жизни батарей составляет в среднем от трех до пяти лет, и за это время можно совершить от 500 до 1000 циклов подзарядки.

– Мы привыкли, чтобы батарея давала максимальное количество энергии после каждой подзарядки и при этом работала от трех до пяти лет, – говорит исследователь технологий из Северо-Западного университета в Чикаго Кент Гриффит.

Как же достичь такого баланса?

Держать ноутбуки все время на 100% заряженными – это нормальная и безопасная практика, отмечает Рольф. Однако это не самый оптимальный режим.

Ноутбуки Lenovo и других компаний используют сенсоры и другие контрольные функции, чтобы уберечь батарею от перенапряжения и перегрева, объясняет эксперт, при этом отмечая, что постоянное удержание батареи заряженной на 100% несколько уменьшает срок ее жизни.

С этим соглашается и главный инженер Lenovo Фил Джейкс:

– Мы обнаружили, что в последнее время из-за более высокой плотности энергии батареи приходят в негодность намного быстрее, если они остаются полностью заряженными, особенно при более высоких температурах.

– Стопроцентный заряд – это самое тяжелое состояние батареи, поскольку она находится под максимальным напряжением, – объясняет Кент Гриффит.

Компания HP также не рекомендует постоянно оставлять портативные электронные устройства подключенными к переменному току:

– Большинство современных батарей построены по технологии, которая позволяет им избегать перегрузки, когда уровень заряда достигает 100%.

Однако эта же технология не уберегает от того, что высокий уровень заряда создает в батарее дополнительное напряжение, которое со временем может снизить срок ее службы, предупреждают эксперты HP.

По словам Гриффита, если держать батарею заряженной не на 100%, то она точно прослужит дольше. Эксперты сходятся во мнении, что необходимо ограничивать время, в течение которого ваш ноутбук полностью заряжен, или же заряжать его не на 100%, а на 80%.

– С технической точки зрения батареи чувствуют себя более "здоровыми" при 50-процентной зарядке, в то время как при 0% и при 100% они находятся под максимальным напряжением. Специалисты советуют держать их на уровне от 20% до 80%, – говорит Рольф.

Хотя ограничение заряда до 80% является наилучшим для жизни батареи, почти столь же эффективным будет лимит в 90 или 95%, советует Джейкс.

Компания Microsoft также предупреждает на своем сайте, что у ноутбуков модели Surface батареи с постоянно высоким уровнем заряда быстрее теряют свою энергию.

– Вы можете увеличить срок эксплуатации батареи, если не будете держать ваш ноутбук подключенным к току в течение долгого времени. Если же вы постоянно держите устройство подключенным, то рекомендуем вам использовать режим ограничения заряда батареи, – советуют в Microsoft.

Аналогичные рекомендации дают и компании Lenovo и HP.

– Если вы хотите, чтобы батарея прожила дольше, то сделайте так, чтобы каждый цикл подзарядки давал вам чуть меньше энергии (80%, а не 100%), и таким образом ваша батарея сможет пережить больше циклов подзарядки, – резюмирует Гриффит.

В целом речь идет о том, чтобы установить баланс между тем, сколько времени работает батарея после подзарядки, и тем, сколько циклов она сможет выдержать, говорит эксперт.

Все эти рекомендации, однако, не обязательно означают, что вы всегда должны отключать ноутбук от сети сразу после достижения стопроцентного заряда.

– Все ноутбуки имеют контрольный механизм для защиты батарей от перенапряжения. Однако можно увеличить срок их службы, сохраняя заряд на 80%, – говорит Рольф.

Но в то же время, по его словам, сегодня батареи работают так долго, что большинству пользователей вообще не стоит волноваться.

– Современные батареи настолько хороши, что зачастую они работают дольше, чем сам ноутбук, – отмечает эксперт.

Наконец, Рольф рекомендует подумать о том, как вы используете свой ноутбук: будет ли он постоянно подключен к розетке или же вам придется подолгу обходиться без подзарядки. Во втором случае рекомендуется носить его полностью заряженным.

– Если вы большую часть времени сидите в своем кабинете, то установите лимит на зарядку, - советует он. - Однако если вы постоянно находитесь в разъездах, то заряжайте его на 100% и не беспокойтесь об этом!