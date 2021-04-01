В Воложине найден мертвым пропавший в ноябре прошлого года 19-летний парень-сирота









Молодой человек был сиротой. Ему выделили комнату в общежитии на Луначарского. Розыском парня с 12 января занимался поисково-спасательный отряд «Ангел». На момент исчезновения ему было 18 лет.





рассказала корреспонденту МЛЫН.BY: Администратор ПСО «Ангел» Юлия Ковганкорреспонденту МЛЫН.BY:





— Сотрудники милиции нам сообщили, что обнаружено тело пропавшего в Воложине молодого человека. Мы в таких случаях не комментируем обстоятельства происшествия. ПСО «Ангел» приносит свои искренние соболезнования родным и близким погибшего.





Первый заместитель начальника Воложинского районного отдела внутренних дел, начальник криминальной милиции Павел Курс рассказал журналисту нашего портала:





— В пятницу, 26 марта, около 12 часов нам позвонил мужчина, который сообщил, что за общежитием на улице Луначарского в кустах он обнаружил труп человека. Наши сотрудники выехали на место и установили: этот мужчина занимался за общежитием сбором металлолома. Место там глухое, рядом находится механический двор передвижной механизированной колоны. Люди туда практически никогда не заглядывают. Этого молодого человека мы искали как подозреваемого в уклонении от отбытия наказания, поскольку ранее он был судим. Предварительная причина его смерти — суицид.





Проверку по факту гибели человека проверку проводит Следственный комитет. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.