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В Столинском районе рядом с кладбищем нашли труп молодого мужчины, но его никто не убивал

01.04.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

СК расследует причины загадочной смерти сельчанина

О трупе, обнаруженном рядом с кладбищем в агрогородке Ольшаны, что на Столинщине сообщил ресурс media-polesye.by.

Труп 40-летнего сельчанина был найден недалеко от местного кладбища ночью на среду, 31 марта. На место ЧП незамедлительно вызвали правоохранителей. Мужчину сразу опознали ольшанцы - он так же был местным жителем.

По предварительным данным, на теле погибшего мужчины не было обнаружено признаков насильственной смерти.

- Назначена судмедэкспертиза. Идет следствие, - прокомментировал официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Проверку по данному факту проводит Столинский райотдел Следственного комитета.
 
 
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