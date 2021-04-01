Импорт останется, но подорожает. Вопрос лишь в том, кто на этом будет зарабатывать. Мнение

Что произошло?





Александр Лукашенко вчера подписал указ №128 «О применении специальных мер», предусматривающий возможность запрета на импорт товаров и услуг из тех стран, которые приняли ограничения против белорусских граждан или компаний. Документ «принят в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов».





Конкретного перечня запрещенных услуг или товаров пока нет. Он будет установлен (а «при необходимости» еще и перечень иностранных юридических и физических лиц) Совмином, говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.





Напомним, что санкции в отношении ряда белорусских чиновников, из-за непризнания результатов президентских выборов и жестокое подавление протестов в Беларуси, в октябре прошлого года ввел Евросоюз, затем США. К ним присоединились ряд стран, не входящих в ЕС.

В дальнейшем были приняты еще три пакета санкций, расширивших список ответственных за подавление протестов чиновников, а также включавшие ряд юридических лиц, в том числе «Белтехэкспорт» (экспорт оружия и спецтехники), «Синезис» (разработка систем распознавания лиц), ряд военных заводов и Dana Holdings (застройщик).





Не око за око, не зуб за зуб





Как стоит оценивать неожиданно появившийся документ – поинтересовались у Ярослава Романчука.





– Моська лает на слона – подходящее определение. Достаточно взглянуть в свежую статистику (за январь), чтобы увидеть, что доля Евросоюза в белорусском экспорте увеличилась до 25 с лишним процентов. То есть каждый четвертый рубль приходит в страну из ЕС. Доля Беларуси в импорте стран ЕС ничтожна и составляет порядка 0,3-04%. И в этой ситуации Лукашенко вводит запрет на импорт из Евросоюза товаров и услуг.





Кому-то это может показаться глупостью, эмоциональным решением, но в этой ситуации надо искать тех, кому это выгодно.





Для этого прекрасно подходит российский кейс: когда Путин ввел контрсанкции против стран Запада, сразу же образовались обходные схемы поставок товаров. Они работают до сих пор, и по ним россияне прекрасно снабжаются потребительскими товарами, но по ценам заметно выше, чем если бы этих контрсанкций не было, потому что на этих схемах участники санкционных цепочек хорошо зарабатывают.





А так как указ №128 не определяет список товаров, и даже стран, попадающих под контрсанкции, то в ситуации, когда правительство будет решать, какие товары, когда и в каком объеме будут запрещены к ввозу — это просто великолепно!





Это золотое дно для узаконенной белорусской контрабанды.





А именно для тех, кто может напрямую общаться с принимающими решение людьми из правительства Романа Головченко. И, конечно же, этот указ является самым потенциально коррумпирующим белорусскую власть. Потому что так называемая раздача «слонов», – когда решается, что запрещать, а что нет (ссылаясь на национальные интересы и личные обиды) – это начало очередной активной фазы распродажи должностей.





Сейчас в кулуарах начнется согласование, что и как запрещать, кому разрешать, на постоянной основе или нет. Ведь всегда можно «в особых случаях для обеспечения национальной безопасности» вводить те или иные ограничения или же выводить что-либо за их скобки.





Хамону и пармезану ничего не угрожает?





Стоит ли ожидать, что в формулировке «в целях национальной безопасности» появится прилагательное «продовольственной»? Ведь в России под контрсанкциями понимается прежде всего запрет на ввоз продуктов из стран Евросоюза.





– Вряд ли этот список будет большим, или же будет введен полный запрет на ввоз товаров из Евросоюза. Вполне возможно, что эти санкции будут декоративными – введут запрет на поставку того, что ЕС не импортирует в Беларусь или же почти не ввозит. Чтобы особо не нарываться.





Не думаю, что белорусам стоит опасаться варианта с российскими продуктовым эмбарго – введут запрет, к примеру, на поставки шампанского «Мадам Клико», – так пару ящиков для нужных людей привезут все равно.





Беларусь не идеологическая страна, которая не приемлет товаров, произведенных в странах проклятого враждебного Запада. Это бизнес, который портит жизнь белорусам, из-за которого они вынуждены будут нахлебаться протекционизма, государственной бестолковости, чтобы понять, что свободный рынок и открытая торговля, честная предпринимательская конкуренция являются гораздо лучшим вариантом, чем нынешний режим и «совок».





То есть указ принят не в «целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов»?





– Они придумали, как зарабатывать на контрабанде и как ее регулировать. Им не важны страна, ее экономический рост, инновации, непредвиденные последствия, серая экономика, коррупция – это их не интересует, потому что они зарабатывают на этом сегодня и сейчас.



Импорт останется, но подорожает





Чем обернется воплощение в жизнь этого указа?





– При любом запрете поставки санкционных товаров продолжатся, они будут приходить в страну, но контрабандно-коррупционная рента сделает их дороже. Так было всегда – что в 18, 19, 20-м, что в 21-м веках, – это не убьешь, потому что это живые деньги.

Вопрос лишь в одном – кто на этом будет зарабатывать. Если ранее поставками занимались 50 тысяч человек, и неплохо жили, то сейчас список сократится до 500.





Это как торговля сигаретами с Евросоюзом – кому позволено на этом зарабатывать? Кому позволено торговать алкоголем, рыбой, металлами, многими другими вещами? Так будет и здесь – импорт будет олигополизирован теми структурами, которые категорически не хотят входить в положение страны и проводить политические и экономические реформы.







