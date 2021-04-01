Оппозиция: власти Беларуси могут предотвратить введение американских санкций





"Американские санкции введены в связи с массовыми репрессиями режима. Ответственность за экономические и социальные последствия от их введения лежит исключительно на Лукашенко и тех, кто выполняет его преступные приказы", - заявил глава кабинета Тихановской Валерия Ковалевский.





"Предотвратить введение санкций в силах режима – нужно освободить политзаключенных, прекратить насилие и начать диалог с беларусским народом. Однако Лукашенко проигнорировал неоднократные предупреждения США, выбрав худший из вариантов поведения, и продолжил репрессии", - отметил он.





"Я призываю режим безотлагательно начать переговоры о новых свободных выборах, чтобы мирным путем вывести Беларусь из кризиса, предотвратив негативные последствия для нашей страны", - сказал Ковалевский.





В среду стало известно, что Госдеп США рекомендует Минфину не продлевать приостановку санкций против девяти предприятий нефтехимической отрасли Беларуси, срок действия которой истекает 26 апреля этого года. Поводом стало ухудшение ситуации с правами человека в Беларуси и наличие в стране более 300 политзаключенных, отметили в Госдепе.



