ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Оппозиция: власти Беларуси могут предотвратить введение американских санкций

01.04.2021 10:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В офисе экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской призвали белорусской руководство безотлагательно начать переговоры "о новых свободных выборах". Об этом говорится в заявлении главы кабинета Тихановской Валерия Ковалевского, которое в среду опубликовано в официальном телеграм-канале экс-кандидата в президенты.


 
"Американские санкции введены в связи с массовыми репрессиями режима. Ответственность за экономические и социальные последствия от их введения лежит исключительно на Лукашенко и тех, кто выполняет его преступные приказы", - заявил глава кабинета Тихановской Валерия Ковалевский.

"Предотвратить введение санкций в силах режима – нужно освободить политзаключенных, прекратить насилие и начать диалог с беларусским народом. Однако Лукашенко проигнорировал неоднократные предупреждения США, выбрав худший из вариантов поведения, и продолжил репрессии", - отметил он.

"Я призываю режим безотлагательно начать переговоры о новых свободных выборах, чтобы мирным путем вывести Беларусь из кризиса, предотвратив негативные последствия для нашей страны", - сказал Ковалевский.

В среду стало известно, что Госдеп США рекомендует Минфину не продлевать приостановку санкций против девяти предприятий нефтехимической отрасли Беларуси, срок действия которой истекает 26 апреля этого года. Поводом стало ухудшение ситуации с правами человека в Беларуси и наличие в стране более 300 политзаключенных, отметили в Госдепе.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В офисе экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской призвали белорусской руководство безотлагательно начать переговоры "о новых свободных выборах"....
 
Новости дня
Новости разные
 
«Возникает вопрос, а куда деваются люди?» – эксперт прокомментировал тенденцию сокращения рабочих мест в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by