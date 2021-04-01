Швейцария расширила свой санкции против белорусских чиновников и бизнесменов до европейских









Полный список лиц, попавших под санкции, опубликован на сайте Госсекретариата Швейцарии по экономике. Всего в нем 29 человек и 7 компаний, которые признаны европейцами кошельками режима. По своей сути это тот же список, который был принят ЕС в третьем пакете санкций и который вызвал так много критики как с одной, так и со второй стороны.





Среди самых видных белорусских чиновников в санкционный перечень Швейцарии вошли генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед, министр информации Игорь Луцкий, председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт. Среди бизнесменов самыми известными являются Николай Воробей и Александр Шакутин.





Следует отметить, что Швейцария очень редко участвует в санкционной политике, стараясь больше держаться объявленного нейтралитета. Нужно было очень постараться, чтобы Швейцария ввела санкции, а потом еще и расширила их. Возможно, свою роль здесь сыграло осуждение белорусским судом гражданки Швейцарии с белорусскими корнями. Она была приговорена к двум годам лишения свободы за то, что сорвала с сотрудника ОМОНа маску. В Швейцарии за такой проступок максимум бы штрафом наказали, да и то сомнительно. Скорее всего, просто предупредили бы. В Беларуси гражданка Швейцарии стала политзаключенной, которая пострадала за то, что просто хотела выразить свою позицию.



