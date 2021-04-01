«Информационное оружие Кремля», – Усов по поводу «подробностей переговоров» от редактора «Эха Москвы» Венедиктова

Венедиктов рассказал





пишут b-g.by, тут же подхватили некоторые пророссийские Интернет-ресурсы пропагандистского толка. Так 25 марта на сайте ukraina.ru. вышла публикация под заголовком: «Венедиктов рассказал подробности предстоящих переговоров белорусской власти с оппозицией». На днях главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов написал в своем Телеграм о якобы предстоящих переговорах Александра Лукашенко с оппозицией. Эту информациюb-g.by, тут же подхватили некоторые пророссийские Интернет-ресурсы пропагандистского толка. Так 25 марта на сайте ukraina.ru. вышла публикация под заголовком: «Венедиктов рассказал подробности предстоящих переговоров белорусской власти с оппозицией».





«Переговоры Лукашенко с оппозицией будет вести ОБСЕ под руководством Швеции. Всех политических заключенных потребуют немедленно освободить и реабилитировать», – цитирует ukraina.ru сообщение главреда «Эха Москвы». Затем, ссылаясь на оригинал, раскрывает другие подробности предстоящего события. Мол, страны ЕС возьмут на себя обязательство по оказанию макроэкономической поддержки в течение переходного периода, в том числе и после проведения свободных выборов. Всестороннюю поддержку обещают оказать независимым СМИ, правозащитникам, промышленным предприятиям и малому бизнесу.





После этого, для убедительности, Венедиктов, а за ним и пропагандисты напоминают, что в понедельник (22 марта – «БГ») состоялся телефонный разговор советника Госдепартамента США Дерека Шоле с главой белорусского МИД Владимиром Макеем.





Далее в тексте Венедиктова сказано: «Были обсуждения сроки и условия проведения переговоров оппозиции под руководством Светланы Тихановской и белорусской власти».





Редакторы ukraina.ru сочли возможным в этом месте подкорректировать авторский текст. В результате получилось так: «В ходе разговора обсуждались сроки и условия проведения переговоров оппозиции и белорусской власти». Что называется – найдите десять отличий.





Заканчивается интригующее сообщение указанием срока начала процесса и перечислением некоторых его участников: «Стартовый срок для начала переговорного процесса не позднее 1 мая при участии посла США Джули Фишер, Жозе Мануэль Баррозу, ОБСЕ и МИД Германии».





«Брестская газета» обратилась за комментарием по этому поводу к Павлу Усову, политическому аналитику, обозревателю, доктору политических наук, руководителю Центра политического анализа и прогноза (Варшава).

















Переговоры на фоне репрессий





«Он просто не понимает, что реально происходит в Беларуси», – высказался Усов по поводу поста Венедиктова в Телеграм. Политолог убежден, что ни на какие переговоры Лукашенко идти не собирается. Подтверждением тому является тот факт, что в республике продолжаются волны террора, репрессий в отношении гражданского общества, возбуждаются новые и новые уголовные дела, то есть, спираль давления только возрастает.





Разворачивается и расширяется конфликт с Западом и, прежде всего, с Польшей. Из свежего – репрессии в отношении независимого Союза поляков.



