|
В Витебске взошли тюльпаны и зацвели примулы
Источник материала: Партизан
В Витебске в последнее время установилась теплая погода. Она способствует раннему цветению цветов.
На приусадебных участках в конце марта зацвели примулы и зазеленели луковицы тюльпанов. На вербе уже давно распустились "котики".
Лет 30 назад, когда зимы были холоднее, такое даже и представить себе было нельзя.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Витебске в последнее время установилась теплая погода. Она способствует раннему цветению цветов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)