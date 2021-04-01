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Xiaomi Mi 11 Pro назвали едва ли не самым мощным смартфоном в мире

01.04.2021 10:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно Xiaomi провела большую презентацию, на которой в том числе показали топовый смартфон Mi 11 Pro. Результаты гаджета в популярном бенчмарке AnTuTu попали в китайскую соцсеть weibo. Если скриншот не врет, то девайс — самый мощный среди всех Android-гаджетов.


Так, в AnTuTu (v9) предполагаемый Mi 11 Pro набрал 804,2 тысячи очков. Для сравнения: в феврале максимумом среди всех аппаратов на Android был показатель в 720 тысячи баллов. Можно предположить, что Mi 11 Pro, работающий на Qualcomm Snapdragon 888, выдает подобный результат благодаря усовершенствованной системе охлаждения, которой уделили достаточно много внимания во время анонса.

Память в Xiaomi Mi 11 Pro также очень быстрая. Скорость чтения достигает 1980 МБ/с, скорость записи — чуть более 750 МБ/с.

Напомним: Mi 11 Pro получил экран на 6,81 дюйма с частотой в 120 Гц, защиту от воды и пыли IP68, стереодинамики, оптический сканер отпечатков пальцев, а также не менее 8/128 ГБ памяти. Батарея — на 5000 мАч с 67-ваттной проводной и беспроводной зарядкой. Основная камера такая: 50 Мп + 8 Мп (5-кратный зум) + 13 Мп («ширик»). В Китае новинка стоит от 760 долларов.

 
 
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