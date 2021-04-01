«Это не заразно». Врач-дерматолог - о симптомах и лечении псориаза

Источник материала: Tut.by

Шелушащиеся пятна на коже могут быть проявлением одного из самых распространенных хронических кожных заболеваний среди взрослого населения — псориаза. HEALTH.TUT.BY поговорил с врачом-дерматологом о симптомах псориаза, его лечении и причинах появления.

Кирилл Рослик Врач-дерматолог, венеролог УЗ «МОКВД» и медицинского центра «Клиника в Уручье»

Что такое псориаз? Псориаз — хроническое рецидивирующее воспалительное заболевание, которое поражает кожу, ногти и суставы. Рецидивирующее — означает, что периоды обострения заболевания циклично сменяются периодами облегчения (ремиссии). Псориаз — это одно из самых распространенных хронических кожных заболеваний среди взрослого населения.

Почему псориаз появляется? Причины данного заболевания до сих пор неизвестны медицине. Существует множество гипотез. На данный момент многие врачи придерживаются гипотезы генетической предрасположенности, то есть большая роль в этом у наследственности. Также среди основных факторов, провоцирующих появление или обострение псориаза, — стресс, чрезмерное употребление алкоголя, курение, ожирение и избыточная масса тела.



Изображение: vivareit.ru

Как он проявляется? Псориаз проявляется специфическими высыпаниями — папулами с серебристо-белыми чешуйками на поверхности. Эти высыпания возвышаются над поверхностью кожи и чувствуются при поглаживании рукой. При слиянии большого количества папул образуются бляшки с четкими очертаниями. Излюбленные места на теле — волосистая часть головы, разгибательная поверхность локтевых, коленных суставов, область поясницы, крестца и др. Пациента чаще всего высыпания беспокоят лишь визуально. Они могут поражать как небольшие участки кожи при легком течении, так и всю поверхность тела в тяжелых случаях. Нередки и поражения ногтевых пластин с формированием так называемой псориатической ониходистрофии. Среди основных симптомов поражения ногтей — пунктиформная дистрофия (ногти будто истыканы иголкой), симптом «масляного пятна» (специфическое изменение цвета ногтя), онихолизис (отхождение ногтевой пластины от ее ложа). Суставы поражаются с формированием псориатического артрита. Чаще повреждаются мелкие, дистальные суставы кистей и стоп, реже — крупные суставы. Диагностику, лечение и наблюдение за такими пациентами осуществляет врач-ревматолог. Тщательно собранные жалобы пациента, оценка наследственного характера, симптомы и проявления заболевания позволяют с легкостью установить данный диагноз. Однако при небольших высыпаниях или в случаях, когда высыпания появились недавно, могут возникнуть трудности.

Псориаз заразен? Псориаз не заразен для других людей. Даже если у человека поражена большая часть поверхности кожи, он не представляет опасности для общества.

Псориаз можно вылечить? Обычно в лечении используют витаминотерапию — витамины А, Е, группы В. При необходимости назначают гормональные мази со стероидами для наружного применения. Но вылечить полностью псориаз в настоящее время, к сожалению, невозможно. Однако если пациент стремится к соблюдению всех рекомендаций врача, своевременно обращается при обострении псориаза и ходит на профилактические осмотры раз в полгода, то болезнь может уйти в длительную ремиссию.



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Правда, что псориаз становится меньше, если чаще бывать на солнце? В зависимости от того, какой тип данного заболевания определен у пациента, солнце может как помогать, так и вредить течению псориаза. Выделяют три основных типа псориаза: зимний, летний и недифференцированный тип. При зимнем типе обострения наступают в холодное время года, а в летнее время, в особенности с наступлением активных солнечных дней, псориаз отступает и практически не беспокоит. Полностью обратная картина происходит при летнем типе псориаза. Недифференцированный тип выставляется пациенту, если обострения не связаны с сезонами года.

Какие ограничения есть у людей с этой болезнью? Серьезных ограничений у людей с псориазом нет: они не должны в своей работе контактировать с раздражающими кожу веществами, работать в непосредственной близости от источников лучевой и световой энергии.

Есть профилактика этой болезни? Профилактика обострений псориаза обычно включает: соблюдение правильного режима труда и отдыха, принципов правильного питания;

исключение алкогольных напитков;

ограничение курения;

избегание стрессовых состояний и нервного напряжения;

ежедневное пребывание на свежем воздухе;

качественный уход за кожей;

регулярное наблюдение у врача-дерматолога.