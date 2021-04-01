Нарушила все правила: поступок Кейт Миддлтон не дает покоя поклонникам

Источник материала: Sputnik Беларусь

Поклонники не могут забыть тайный поступок жены принца Уильяма Кейт Миддлтон: в сети осуждают герцогиню, якобы нарушившую все правила протокола разом.

После появления Меган Маркл и принца Гарри на телевидении Миддлтон в неприметной куртке и без охраны посетила церемонию прощания с Сарой Эверард. Герцогиня принесла цветы к мемориалу жертвы полицейского и нечаянно попала в кадр одного из зевак, положившего начало ажиотажу в сети.

Пользователи Twitter обсуждают неожиданный поступок Миддлтон: многие посчитали поведение фаворитки "попыткой поднять рейтинг" монаршей семьи в непростое время.

Кто-то из фанатов также настаивает на том, что Миддлтон нарушила все предписания протокола, не предусматривающие "тайные появления" членов королевства на столь громких несанкционированных мероприятиях.

"Я давно не вижу искренности в ее поступках"; "Без маски и дистанции. Так боялась, что никто не заметит?"; "Она точно хотела, чтобы ее заметили и похвалили"; "Смешно, Кейт нарушает протокол и ничего, а Меган готовы съесть за ненадлежащий маникюр", - прокомментировали в Twitter.

Интерес поклонников подогрело и сообщение источников о том, что Миддлтон готовится дать жесткий отпор Маркл .

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