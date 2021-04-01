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Стратегические направления развития евразийской интеграции до 2025 года
01.04.2021 10:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В формате брифинга на вопросы журналистов отвечает министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, доктор экономических наук, академик РАН Сергей ГЛАЗЬЕВ.
Свои вопросы вы можете прислать:
тел +375 (29) 550 06 31 (
Павел Антонов
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