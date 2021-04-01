Вы в них точно влюбитесь! Самые красивые птицы Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

Международный день птиц отмечают сегодня. В этот день зоозащитные организации напоминают о необходимости сохранения всего разнообразия мира пернатых.

Птицы – это не только неотъемлемая часть экосистемы, но и бесконечный источник вдохновения для поэтов. Да и просто повод радости для глаз каждого из нас. Возможно, вы редко вглядываетесь в пернатых и даже не знаете, какие красавицы-птицы живут в Беларуси.

В Международный день птиц предлагаем вам посмотреть на самых красивых птиц Беларуси. Некоторые из них, увы, встречаются сегодня совсем редко – например, сизоворонки, – другие же рядом с нами очень часто – как, например, дятлы.

Посмотрите эти фотографии и полюбите птиц так же, как мы.