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Вы в них точно влюбитесь! Самые красивые птицы Беларуси

01.04.2021 10:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Международный день птиц отмечают сегодня. В этот день зоозащитные организации напоминают о необходимости сохранения всего разнообразия мира пернатых.

© CC0 / Pixabay / skeeze
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Птицы – это не только неотъемлемая часть экосистемы, но и бесконечный источник вдохновения для поэтов. Да и просто повод радости для глаз каждого из нас. Возможно, вы редко вглядываетесь в пернатых и даже не знаете, какие красавицы-птицы живут в Беларуси.

В Международный день птиц предлагаем вам посмотреть на самых красивых птиц Беларуси. Некоторые из них, увы, встречаются сегодня совсем редко – например, сизоворонки, – другие же рядом с нами очень часто – как, например, дятлы.

Посмотрите эти фотографии и полюбите птиц так же, как мы.

 
 
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В "профессиональный" праздник птиц предлагаем вам посмотреть на самых красивых пернатых страны – от белой лазоревки, которую редко можно увидеть, до привычного...
 
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