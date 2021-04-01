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Польша предлагает повторить выборы президента Беларуси под эгидой ОБСЕ

01.04.2021 10:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В МИД Польши считают, что президентские выборы в Беларуси нужно провести под эгидой международных организаций, в частности ОБСЕ. Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач.

"Вся евроатлантическое сообщество с самого начала кризиса, 9 августа 2020 года, призывает к повторению избирательного процесса, признавая, что состоявшийся в августе не соответствует цивилизованным стандартам. В этом контексте значительную роль должны сыграть международные организации, такие как ОБСЕ, которые могли бы обеспечить процесс", - заявил Пшидач, которого цитирует Польское радио.

Он констатировал, что для этого необходимо согласие действующей власти в Минске. По его словам, все будет зависеть от того, "насколько сильным будет давление в самой Беларуси в течение следующих месяцев".

Заместитель главы МИД также назвал "неслучайными" репрессивные действия властей Беларуси против польского национального меньшинства. Он подчеркнул, что Польша никогда не смирится с этим.

За последний месяц Беларусь объявила персонами non grata трех польских дипломатов, Варшава ответила на это зеркальными шагами. Силовые структуры Беларуси провели обыски в помещениях организаций польского национального меньшинства, арестовали его деятелей. Им инкриминируют, в частности, участие в нелегальных мероприятиях.

Сейм Польши во вторник единогласно принял резолюцию, в которой осудил репрессивные действия официального Минска против польского национального меньшинства и призвал освободить задержанных.

 
Теги: Минск
 
 
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В МИД Польши считают, что президентские выборы в Беларуси нужно провести под эгидой международных организаций, в частности ОБСЕ. Об этом заявил заместитель главы...
 
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