







"Странно приписывать нам какие-то внешние факторы и поддержку, когда у нас половина штаба сидит в тюрьме. Наверно, это выглядит по-другому, когда есть какие-то договоренности", - отметил Кравцов во время стрима в среду на официальном канале Виктора Бабарико.





"С мая мы видели не раз тему влияния внешних сил. Она поднималась с разных сторон, разными СМИ. И, конечно, это было забавно наблюдать, когда нашей команде и объединенной команде штабов приписывали то руку Кремля, то руку Госдепартамента", - заявил он.





Картина, по словам Кравцова, постоянно менялась. "Мы помним, как задерживали российских спецагентов, а спустя две недели стали говорить, что все финансируется из ЕС", - сказал спикер.





"Мы уже привыкли к этим конспирологическим теориям, но время все расставит на свои места", - подчеркнул он.





"Самое страшное в нынешней ситуации – ничего не делать, не находить для себя способов демонстрации, что нас большинство", – отметил в свою очередь Богрецов.

Для нас партия, или власть не является самоцелью. Главное – улучшение жизни в стране, обеспечение свободы слова, свободы волеизъявления, отметил он.

Говоря о защите данных людей, которые намерены присоединиться к партии, в оргкомитете заявили, что все данные хранятся не в Беларуси, они находятся на серверах Amazon. "Но надо понимать, что партия, это организация, где свою позицию выражают открыто", - отметил Кравцов. Это не партизанское движение, заявил он, это движение для тех, кто готов публично высказывать свою позицию.

"Элементы риска как всегда есть. Но мы считаем, что это сейчас самый безопасный способ политических действий", - добавил Богрецов. Вместе мы сможем многое, отметил он. Можно посадить одного противника, десяток или сотню, но невозможно арестовать идею. Власть в результате поймет, что репрессии это абсолютно бесполезный, неработающий механизм.





В конце марта штаб экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико объявил о запуске кампании по созданию партии "Вместе", учредительный съезд которой запланирован на май.





Цель партии – объединение разрозненных инициатив, изменение законодательства (в частности, закона о массовых мероприятиях и избирательного кодекса), развитие сети региональных активистов, поддержка независимых СМИ, освобождение политзаключенных. Оппозиция рассчитывает партия "Вместе" выдвинуть своих канд атов на местных выборах в этом году.





Бабарико с 2000 года был председателем правления "Белгазпромбанка". В этой должности проработал до 12 мая 2020 года, когда объявил о своем решении выдвинуться в кандидаты на пост президента Беларуси. 18 июня Бабарико и его сына Эдуарда задержали.





Экс-банкира обвиняют в руководстве организованной преступной группой, состоящей из его заместителей. По данным следствия, топ-менеджеры "Белгазпромбанка", действуя в интересах ряда коммерческих структур, в период с 2004 по 2020 год незаконно получала от представителей этих организаций незаконные денежные вознаграждения.





Вину в инкриминированных преступлениях обвиняемые, кроме Бабарико, признали в полном объеме.