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Пинских журналистов судили за их работу
Источник материала: Партизан
31 марта в Пинске прошел суд над журналистами-фрилансерами Андреем Якимушем и Виктором Ярошуком.
Перед этим дома у обоих прошли обыски. Были изъяты компьютеры, фото- и видеоаппаратура, все электронные носители информации, штативы, а также удостоверения журналистов.
Поводом для обысков стал видеосюжет, снятый журналистами. Он появился на телеканале "Белсат". На них начали административное дело за "незаконное изготовление и (или) распространение продукции средств массовой информации" (ч. 3. арт. 23.5 КоАП).
Как пишет "
Суд признал журналистов виновными и назначил им штрафы: Якимуш должен заплатить 870 рублей (30 базовых величин), Ярошук — 725 рублей (25 базовых).
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31 марта в Пинске прошел суд над журналистами-фрилансерами Андреем Якимушем и Виктором Ярошуком.
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