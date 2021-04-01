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Насколько нормы по питанию задержанных соответствуют понятию здоровых? Сравнили несколько стран
Источник материала: Tut.by
31 марта в Беларуси вступило в силу постановление, которое
Что пишет о тюремном питании ВОЗ
ВОЗ
Сколько конкретно мяса, картофеля и тем более колбас (диетологические организации советуют минимизировать потребление переработанных продуктов) должно быть в тюремном рационе организация не говорит. Но у нее есть постулаты питания, которые рекомендовано соблюдать абсолютно всем, чтобы не допустить развития сердечно-сосудистых и раковых заболеваний, проблем с ЖКТ.
Наличие в рационе по меньшей мере 400 г овощей и фруктов (к этой категории ВОЗ не относит картофель и друге крахмалосодержащие корнеплоды) — это ключевой момент. Также в меню должны быть бобовые, орехи и цельные злаки (например, пшеница, овес и т.д.), питание не должно состоять только из продуктов с насыщенными жирами. Еще ВОЗ призывает минимизировать количество потребляемой соли — до 5 г в сутки.
Как питаются в скандинавских тюрьмах
Условия содержания заключенных в скандинавских странах варьируются, но многие называют устройство этих тюрем образцом человечности. Подход к питанию заключенных этому подтверждение. В Дании, например, заключенные сами готовят еду — у них есть доступ к общей кухне с плитами, раковинами, кастрюлями, а также к продуктовым магазинам, в которых практически все привычные продукты (за исключением алкоголя). За деньги, выплачиваемые государством, они могут покупать еду в тюремном магазине или даже заказывать ее по интернету.
Меню заключенного в скандинавских странах может быть скорректировано с учетом его религии или убеждений. В
А
США
Америка — мировой лидер по количеству заключенных. В вопросах питания тюрьмы штата, местные и федеральные учреждения подчиняются
Если кратко, меню обязательно проверяется диетологом: оно должно соответствовать нормам диетического рациона, который рекомендован всем американцам (в обновленных
Меню ориентируется на суточную норму килокалорий и обязательно должно включать ряд продуктов — свежие овощи, вареные сушеные бобы и десерты. На завтрак может быть фруктовый салат, хлопья, овсяная каша, сок или чай. Обед и ужин — с курицей или говядиной, сардельками из индейки, напитками, на десерт может быть кекс или кусок бисквитного торта (вот
Но к качеству продуктов в тюрьмах Америки есть вопросы: исследование Центра по контролю и профилактике заболеваний,
Великобритания
У заключенных в Великобритании трехразовое питание, постоянный доступ к питьевой воде, а также
Ежедневно в рационе должны быть фрукты и овощи. Также в тюрьмах Великобритании, по
Вот пример суточного рациона: завтрак — хлопья, молоко, чай в пакетике, сахар, черный или белый хлеб, джем, сливочное масло. Обед — мясо (куриная ножка, тушеное мясо и т.д.), продукт с углеводами, овощи (горох, отварная овощная смесь) и десерт (фрукты или пирожные). Ужин примерно такой же. К Рождеству в тюрьмах есть практика приготовления праздничных ужинов.
Беларусь и соседи
В России cуточный рацион осужденного должен составлять 2600 — 3000 ккал, он, как и в Беларуси, регламентируется конкретным перечнем продуктов в граммах. Согласно российскому законодательству, заключенных не должны кормить одинаковыми продуктами в течение дня, а также предлагать одинаковые блюда больше трех раз в неделю. Похожая ситуация и в Украине: здесь для заключенных тоже приводится рацион в граммах.
Продуктовые перечни трех стран идентичные, но нормативно-правовые акты их закрепляющие принимались в разное время: позже всего
На завтрак осужденные получают кашу, хлеб и чай. На обед — первое на мясном бульоне и второе блюдо, хлеб, кисель или компот. На ужин рыбные блюда с овощным или крупяным гарниром, хлеб, сахар и чай.
Ассортимент продуктов отличается минимально: везде есть сухой кисель, сушеные фрукты, томатная паста, соль, сахар, чай в пакетиках. Вот как выглядят ключевые позиции в сравнении.
Для некоторых категорий, например, несовершеннолетних, беременных женщин, людей с диабетом или тех, кто находится на стационарном или амбулаторном лечении, предусмотрены добавки яиц, молока, творога.
Несколько слов о средствах личной гигиены
Средства гигиены также прописаны в белорусском постановлении. В документе указано сколько туалетной бумаги (25 метров), прокладок (10 шт.) и, например, станков (4 шт.) в месяц должны выдавать на человека (вот что белорусы
Не все приведенные нормы соответствуют рекомендациям медиков. Так, гинекологи советуют женщинам менять прокладки каждые 3−4 часа — особенно в первые дни менструации (при этом должны быть ежедневные подмывания). Это значит, что выделенного «минимума» хватит максимум на два дня (менструация в среднем длится 5−7 дней).
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