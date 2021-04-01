Насколько нормы по питанию задержанных соответствуют понятию здоровых? Сравнили несколько стран

Источник материала: Tut.by

31 марта в Беларуси вступило в силу постановление, которое регулирует вопросы питания и снабжения некоторыми предметами личной гигиены заключенных. В документе прописано , сколько мяса, колбасы и даже соли должно быть ежедневно в их рационе. HEALTH.TUT.BY посмотрел, что Всемирная организация здравоохранения говорит о питании в тюрьмах и как в некоторых странах питание учитывает не только граммы, но и религиозные предпочтения осужденных.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

Что пишет о тюремном питании ВОЗ

ВОЗ называет адекватное питание одним из основных прав заключенного: оно может влиять не только на его физическое, но и на психическое здоровье (есть даже ряд исследований, связывающих отсутствие в рационе задержанных различных питательных веществ с агрессивными формами поведения). В пенитенциарных системах европейского региона практикуют различные способы организации питания, но в пример ВОЗ ставит Данию, где заключенные сами могут выбирать продукты и готовить из них.

Сколько конкретно мяса, картофеля и тем более колбас (диетологические организации советуют минимизировать потребление переработанных продуктов) должно быть в тюремном рационе организация не говорит. Но у нее есть постулаты питания, которые рекомендовано соблюдать абсолютно всем, чтобы не допустить развития сердечно-сосудистых и раковых заболеваний, проблем с ЖКТ.

Наличие в рационе по меньшей мере 400 г овощей и фруктов (к этой категории ВОЗ не относит картофель и друге крахмалосодержащие корнеплоды) — это ключевой момент. Также в меню должны быть бобовые, орехи и цельные злаки (например, пшеница, овес и т.д.), питание не должно состоять только из продуктов с насыщенными жирами. Еще ВОЗ призывает минимизировать количество потребляемой соли — до 5 г в сутки.

Как питаются в скандинавских тюрьмах

Условия содержания заключенных в скандинавских странах варьируются, но многие называют устройство этих тюрем образцом человечности. Подход к питанию заключенных этому подтверждение. В Дании, например, заключенные сами готовят еду — у них есть доступ к общей кухне с плитами, раковинами, кастрюлями, а также к продуктовым магазинам, в которых практически все привычные продукты (за исключением алкоголя). За деньги, выплачиваемые государством, они могут покупать еду в тюремном магазине или даже заказывать ее по интернету.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Карлстадский центр заключения

Меню заключенного в скандинавских странах может быть скорректировано с учетом его религии или убеждений. В репортаже TUT.BY из шведской тюрьмы Эстерокер (находится в 30 километрах к северу от Стокгольма) можно почитать, что есть отдельное меню для вегетарианцев, вариативность выбора мяса для мусульман.

А оказавшийся в СИЗО шведского города Карлстад в 2019 году белорус Сергей так описал питание: «Еда — отдельный рассказ: добротная, домашняя, хорошие куски мяса или рыбы в панировке, разные соусы, суп густой сытный, сыр, хлеб нескольких видов, чай, кофе…»

США

Америка — мировой лидер по количеству заключенных. В вопросах питания тюрьмы штата, местные и федеральные учреждения подчиняются своду правил , в котором описано, как формируется меню, как часто оно меняется и каковы требования непосредственно к процессу приготовления блюд.

Если кратко, меню обязательно проверяется диетологом: оно должно соответствовать нормам диетического рациона, который рекомендован всем американцам (в обновленных диетических рекомендациях , например, даже прописано сколько человек ежедневно должен потреблять кальция, калия, витамина D и др.) Меню должно пересматриваться раз в год.

Меню ориентируется на суточную норму килокалорий и обязательно должно включать ряд продуктов — свежие овощи, вареные сушеные бобы и десерты. На завтрак может быть фруктовый салат, хлопья, овсяная каша, сок или чай. Обед и ужин — с курицей или говядиной, сардельками из индейки, напитками, на десерт может быть кекс или кусок бисквитного торта (вот пример ). Для вегетарианцев, мусульман и людей с диабетом готовят отдельные блюда.

Но к качеству продуктов в тюрьмах Америки есть вопросы: исследование Центра по контролю и профилактике заболеваний, опубликованное в 2017 году, показало, что у заключенных в 6,4 раза больше шансов подхватить пищевое заболевание, чем у американцев в целом. Недостаточность безопасности еды связывают с системой ее хранения и приготовления: она может долго раздаваться или храниться в камерах. Но не только: некоторые списывают качество еды на формат работы исправительных учреждений, которые в целях сокращения расходов передают услуги питания на аутсорс частным коммерческим корпорациям (а больше всего претензий в этом вопросе к частным тюрьмам ).

Великобритания

У заключенных в Великобритании трехразовое питание, постоянный доступ к питьевой воде, а также возможность делать минимум четыре горячих напитка в день. Меню заключенные выбирают самостоятельно — из нескольких позиций. Отдельно есть варианты халяльных, вегетарианских блюд. А если человеку нужна лечебная диета, например, из-за диабета, ему ее подберет медперсонал тюрьмы.

Ежедневно в рационе должны быть фрукты и овощи. Также в тюрьмах Великобритании, по словам профессора Джона Эдвардса, пищу готовят в духовке (жарка не практикуется) и в ней практически отсутствует соль. Особое внимание уделяется углеводам — их количество соответствует суточной норме потребления.



Вот такую еду сфотографировал сам заключенный в 2019 году в одной из тюрем Англии. Он, кстати, заявил, что лучше умрет с голода, чем будет есть омлет и кусок пиццы с фасолью.

Фото: mirror.co.uk

Вот пример суточного рациона: завтрак — хлопья, молоко, чай в пакетике, сахар, черный или белый хлеб, джем, сливочное масло. Обед — мясо (куриная ножка, тушеное мясо и т.д.), продукт с углеводами, овощи (горох, отварная овощная смесь) и десерт (фрукты или пирожные). Ужин примерно такой же. К Рождеству в тюрьмах есть практика приготовления праздничных ужинов.

Беларусь и соседи

В России cуточный рацион осужденного должен составлять 2600 — 3000 ккал, он, как и в Беларуси, регламентируется конкретным перечнем продуктов в граммах. Согласно российскому законодательству, заключенных не должны кормить одинаковыми продуктами в течение дня, а также предлагать одинаковые блюда больше трех раз в неделю. Похожая ситуация и в Украине: здесь для заключенных тоже приводится рацион в граммах.

Продуктовые перечни трех стран идентичные, но нормативно-правовые акты их закрепляющие принимались в разное время: позже всего вступило в силу постановление в Беларуси — 31 марта 2021 года.

На завтрак осужденные получают кашу, хлеб и чай. На обед — первое на мясном бульоне и второе блюдо, хлеб, кисель или компот. На ужин рыбные блюда с овощным или крупяным гарниром, хлеб, сахар и чай.

Ассортимент продуктов отличается минимально: везде есть сухой кисель, сушеные фрукты, томатная паста, соль, сахар, чай в пакетиках. Вот как выглядят ключевые позиции в сравнении.

Наименование продукта (для находящихся в СИЗО) Беларусь Количество в граммах на 1 человека в сутки (мужчина) Россия Количество в граммах на 1 человека в сутки (мужчина) Украина Количество в граммах на 1 человека в сутки (мужчина) Мясо 90 (отдельно колбасные изделия — 20 г) 100 100 Птица 25 30 не прописано Рыба 55 (с головой) 100 100 (без головы) Картофель 500 500 500 Овощи 230 (капуста, свекла, лук, морковь) + 20 (огурцы, томаты, коренья, зелень) 250 (общее количество) 230 (капуста, свекла, лук, морковь) + 60 (огурцы, помидоры, кабачки) Крупы 100 90 100

Для некоторых категорий, например, несовершеннолетних, беременных женщин, людей с диабетом или тех, кто находится на стационарном или амбулаторном лечении, предусмотрены добавки яиц, молока, творога.

Несколько слов о средствах личной гигиены

Средства гигиены также прописаны в белорусском постановлении. В документе указано сколько туалетной бумаги (25 метров), прокладок (10 шт.) и, например, станков (4 шт.) в месяц должны выдавать на человека (вот что белорусы рассказывали о выдаче средств гигиены в феврале 2021 года). Российская норма примерно такая же, но в ней еще есть зубная щетка и паста, отдельно прописаны нормы снабжения постельными принадлежностями и бельем и выдача для женщин гигиенического полотенца.



Фото: pixabay.com

Не все приведенные нормы соответствуют рекомендациям медиков. Так, гинекологи советуют женщинам менять прокладки каждые 3−4 часа — особенно в первые дни менструации (при этом должны быть ежедневные подмывания). Это значит, что выделенного «минимума» хватит максимум на два дня (менструация в среднем длится 5−7 дней).