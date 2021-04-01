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«ВКонтакте» впервые за пять лет обновила приложение для iPad

01.04.2021 10:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Обновление версии для iPad заметили редакторы vc.ru и подтвердили в компании. Мобильное приложение стало универсальным и адаптируется под большой экран, добавили в соцсети.


Фото: пресс-служба «ВКонтакте»

В обновлённом приложении на планшетах можно слушать музыку, звонить друзьям, смотреть клипы, истории и другие видео, уточнили во «ВКонтакте». Приложение поддерживает внешнюю клавиатуру и голосовые сообщения.

Также на iPad будет работать большинство мини-приложений «ВКонтакте». Обновлённая версия приложения будет доступна всем пользователям в течение 1 апреля.

«ВКонтакте» анонсировала запуск обновления приложения для iPad 30 марта, разместив наружную рекламу в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Тогда в соцсети сказали, что «1 апреля случилось на два дня раньше», но других комментариев не дали.

 
 
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