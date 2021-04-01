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В Бресте от COVID-19 умер заведующий подстанцией скорой помощи

01.04.2021 11:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

20 марта подстанция скорой помощи «Восток» лишилась заведующего, врача бригады интенсивной терапии (БИТ) Руслана Сахаревича. На 43 году жизни после непродолжительной болезни он умер в одной из больниц Бреста, сообщает «Першы регiён».

В Бресте от COVID-19 умер заведующий подстанцией скорой помощи

Руслан Сахаревич (в центре) с коллегами. Фот из архива подстанции скорой помощи

Госпитализировали Руслана Сахаревича 20 февраля. На вопросы о самочувствии он отшучивался и просил не беспокоиться за него.

23 февраля большая часть коллектива с подарками и поздравлениями пришли к нему больницу.

Утром 8 марта заведующий отправил поздравления всем коллегам-женщинам. Никто даже предположить не мог, что вечером того же дня он окажется в тяжелом состоянии в реанимации. Но ни ИВЛ, ни лекарства не помогли. По информации TUT.BY, у медика был COVID-19.

Руслан Сахаревич пришел работать в скорую в 2001 году сразу после института. Работал в БИТе. Это бригада, которая выезжает на самые сложные случаи. По воспоминаниям коллег, Руслан Петрович в любых ситуациях сохранял спокойствие, действовал быстро и профессионально.

Проститься с Русланом Сахаревичем пришло много людей — коллеги, родные, друзья и даже пациенты. Брест потерял очень важного человека.
 
Теги: Брест
 
 
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