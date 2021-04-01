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Литва введет национальный паспорт вакцинации до конца апреля
Источник материала: Навiны
В Литве до конца апреля планируют ввести национальный паспорт вакцинации. Документ предоставит его обладателю возможность ездить по стране беспрепятственно.
Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис подчеркнул, что сейчас с другими странами ЕС идут переговоры о содержании и признании такого паспорта, сообщает
«Главная цель сертификата — обеспечение свободного передвижения людей, снижение риска заболевания. Зеленые сертификаты охватят три аспекта – вакцинация, выздоровление после COVID и тестирование», — сказала канцлер Минздрава Юргита Гребенковене на заседании Комитета по здравоохранению.
Президент Литвы Гитанас Науседа уже привился вакциной AstraZeneca.
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В Литве до конца апреля планируют ввести национальный паспорт вакцинации. Документ предоставит его обладателю возможность ездить по стране беспрепятственно.
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