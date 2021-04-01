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На столичной улице сгорел тягач
Источник материала: Onliner
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Автор фото рассказал, что очевидцы вызвали пожарных, которые и ликвидировали возгорание.
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Наш читатель прислал в чат-бот Onliner фотографии с минской улицы Малинина, где, по его словам, сегодня утром сгорел тягач Renault, который в сцепке с полуприцепом был...
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