«Беларусбанк» снизил ставку по ипотеке. И какая сейчас переплата?

Источник материала: Onliner

В феврале этого года «Беларусбанк» возобновил кредитование жилья на коммерческих условиях. У всех желающих появилась возможность занять деньги без поручителей (под залог квартиры), но под высокий процент — 21% годовых. Сегодня банк сообщил о снижении ставки. Правда, всего на один процентный пункт.

Сейчас ставка по кредиту «Ипотека экспресс» составляет 20% (ставка рефинансирования + 12,25 п. п.) Кроме того, теперь возможно включение в совокупный доход кредитополучателя и доходов его близких родственников, членов семьи (при условии заключения договора поручительства).

Допустим, для решения квартирного вопроса нам не хватает 50 000 рублей. Кредитный калькулятор на сайте банка подсказывает, что для получения такой суммы средняя зарплата за последние три месяца должна составлять не менее 2166 рублей. Ежемесячно придется выплачивать банку 1042 рубля (209 рублей по основному долгу и 833 рубля по процентам). Если мы растянем выплаты на 20 лет, то общая переплата по процентам составит 107 500 рублей. Выходит, берем 50 000 рублей, через 20 лет возвращаем банку 157 500. Немало, а ведь еще и ставка рефинансирования может увеличиться. Впрочем, не будем забывать и про фактор девальвации.

Теперь посчитаем, сколько банк может выдать денег соискателю кредита со средней по стране зарплатой (в районе 1300 рублей). Калькулятор выдает цифру 43 643 (со ставкой 21% было 30 000 рублей). Каждый месяц придется возвращать банку 910 рублей (182,6 по основному долгу и 727,3 по процентам). В таком случае переплата через 20 лет составит 93 833 рубля.