ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Беларусбанк» снизил ставку по ипотеке. И какая сейчас переплата?

01.04.2021 11:25 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В феврале этого года «Беларусбанк» возобновил кредитование жилья на коммерческих условиях. У всех желающих появилась возможность занять деньги без поручителей (под залог квартиры), но под высокий процент — 21% годовых. Сегодня банк сообщил о снижении ставки. Правда, всего на один процентный пункт.

Сейчас ставка по кредиту «Ипотека экспресс» составляет 20% (ставка рефинансирования + 12,25 п. п.) Кроме того, теперь возможно включение в совокупный доход кредитополучателя и доходов его близких родственников, членов семьи (при условии заключения договора поручительства).

Допустим, для решения квартирного вопроса нам не хватает 50 000 рублей. Кредитный калькулятор на сайте банка подсказывает, что для получения такой суммы средняя зарплата за последние три месяца должна составлять не менее 2166 рублей. Ежемесячно придется выплачивать банку 1042 рубля (209 рублей по основному долгу и 833 рубля по процентам). Если мы растянем выплаты на 20 лет, то общая переплата по процентам составит 107 500 рублей. Выходит, берем 50 000 рублей, через 20 лет возвращаем банку 157 500. Немало, а ведь еще и ставка рефинансирования может увеличиться. Впрочем, не будем забывать и про фактор девальвации.

Теперь посчитаем, сколько банк может выдать денег соискателю кредита со средней по стране зарплатой (в районе 1300 рублей). Калькулятор выдает цифру 43 643 (со ставкой 21% было 30 000 рублей). Каждый месяц придется возвращать банку 910 рублей (182,6 по основному долгу и 727,3 по процентам). В таком случае переплата через 20 лет составит 93 833 рубля.

Мангалы, грили и аксессуары к ним в Каталоге для отдыха на природе


Мангал Сучасны Грыл Турист
41 отзыв
мангал, уголь, сталь, толщина: 4 мм
115 р.
1 предложение
Мангал Perfecto Linea 47-750766 с шампурами
2 отзыва
мангал, уголь, сталь
12,13 р.
9 предложений
Решетка-гриль RoyalGrill 80-020
решетка-гриль, сталь, 24 см x 27 см
–33%11,62 р.
1 предложение

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В феврале этого года «Беларусбанк» возобновил кредитование жилья на коммерческих условиях. У всех желающих появилась возможность занять деньги без поручителей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Литва введет национальный паспорт вакцинации до конца апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by