Доллар и евро начали расти, российский рубль в минусе

Источник материала: Onliner

На Московской бирже уверенно растут доллар и евро. Между тем торги на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали с роста доллара и евро. Российский рубль уходит в минус.

На старте торгов доллар набрал 0,47 копейки. Его покупают и продают по 2,6278.

Евро набрал 0,42 копейки. Он торгуется по 3,0831 белорусского.

Сотня российского рубля просела на 0,47 копейки. Пока она стоит 3,4647.

В среду доллар просел на 0,11 копейки, до 2,6231. Евро упал на 0,2 копейки и финишировал с результатом 3,0789. Сотня российского рубля подорожала на 0,54 копейки, до 3,4694.