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Доллар и евро начали расти, российский рубль в минусе
Источник материала: Onliner
На Московской бирже уверенно растут доллар и евро. Между тем торги на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали с роста доллара и евро. Российский рубль уходит в минус.
На старте торгов доллар набрал 0,47 копейки. Его покупают и продают по 2,6278.
Евро набрал 0,42 копейки. Он торгуется по 3,0831 белорусского.
Сотня российского рубля просела на 0,47 копейки. Пока она стоит 3,4647.
В
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На Московской бирже уверенно растут доллар и евро. Между тем торги на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали с роста доллара и евро. Российский рубль уходит...
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