Уролог: «У каждого пятого – трудности с эрекцией»

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TUT.BY обсудил с урологом Русланом Дорошевичем самые распространенные проблемы в сексе у женщин и мужчин.





Какие проблемы в сексе чаще всего встречаются у мужчин?

Для начала отмечу, что проблемы в сексе можно разделить на две группы. Существуют психологические трудности, которыми, в первую очередь, занимаются врачи-сексопатологи и психотерапевты. Есть органические проблемы: у мужчин их лечат андрологи и урологи, у женщин — гинекологи.

Мужчины чаще всего жалуются на проблемы с эрекцией, в том числе на эректильную дисфункцию, быстрый половой акт. Здесь стоит дополнить, что существует абсолютная преждевременная эякуляция, когда секс длится менее двух минут, и относительная преждевременная эякуляция, которая не позволяет получить удовлетворение обоим партнерам. У нее может быть масса психологических и физиологических причин.

Реже у мужчин бывают боли во время секса и невозможность достичь оргазма.

Какие проблемы характерны для женщин?

Наиболее частые проблемы у женщин — болезненный половой акт, отсутствие или низкое сексуальное желание, невозможность достичь оргазма. Эти неприятные моменты могут быть взаимосвязаны. По статистике, временные либо постоянные болевые ощущения во время полового акта испытывают три женщины из четырех.

Это зачастую порождает страхи и нежелание заниматься сексом. И наоборот: психологические проблемы действуют на физиологию. Например, если женщина недовольна своим телом, находится под влиянием негативного опыта, не может расслабиться, то у нее не выделяется достаточное количество смазки, из-за чего во время секса может быть больно.

Разумеется, болезни также могут негативно влиять на сексуальные ощущения. Проблемы могут быть при воспалительных заболеваниях органов малого таза, генитальном герпесе, кандидозе, язвах, трещинах, рубцах на вульве, лишае, дерматитах, вагинизме (рефлекторном сжатии мышц влагалища во время полового акта), эндометриозе, рубцовых и гормональных изменениях наружных половых органов.

Либидо у женщин могут снижать некоторые лекарства: например, оральные контрацептивы, антидепрессанты, противоэпилептические средства, обезболивающие.

Какие проблемы приходят с возрастом?

У мужчин с годами всё чаще возникают проблемы с эрекцией. Это связано с появлением различных заболеваний: например, атеросклероза сосудов, артериальной гипертензии, ожирения, сахарного диабета. Влияет и накопительный эффект вредных привычек — курения, злоупотребления алкоголем, малоактивного образа жизни. При этом проблема быстрого семяизвержения фактически не зависит от возраста.

У женщин с годами меняется состояние слизистой влагалища. Свою роль могут сыграть последствия гормональных, кожных заболеваний и родов. При этом лишний вес и вредные привычки на женское либидо не влияют.

Получается, несколько лишних килограмм могут ухудшить эрекцию?

При хорошем уровне тестостерона пять-десять килограмм лишнего веса вряд ли повлияют на вашу сексуальную жизнь. А вот если этого гормона недостаточно, стоит уделить внимание спорту и правильному питанию. Проверить уровень тестостерона можно с помощью анализов.

Как часто проблемы в сексе встречаются во время беременности и после родов?

Во время беременности сексуальность женщины меняется — секс начинает восприниматься иначе, чем до зачатия. Это связано с перестройкой гормонального фона в организме. Чаще всего у беременных увеличивается либидо, но иногда его, наоборот, могут снижать симптомы токсикоза — тошнота, головокружение, усталость. Женщине, которая вынашивает ребенка, стоит обязательно узнать у врача об ограничениях в половой жизни в этот период и придерживаться рекомендаций.

Некоторые супружеские пары думают, что партнерские роды могут повлиять на секс в дальнейшем. Отчасти это правда: некоторых мужчин событие действительно сильно потрясает. Поэтому, готовясь к появлению малыша, стоит вдумчиво обсудить, как именно всё пройдет и какими будут действия обоих родителей.

После родов возможны другие проблемы. Из-за разрезов или разрывов, после которых остаются рубцы, женщина может чувствовать боль во время секса.

О каких болезнях других систем организма могут говорить проблемы в сексе?

Мужские и женские проблемы в сексе могут говорить о самых разных патологиях, перечислить их сходу невозможно.

Приведем пример: трудности с эрекцией могут быть связаны с ожирением, сахарным диабетом, инсультом, заболеваниями спинного мозга, гиперпролактинемией, болезнью Кушинга, атеросклерозом сосудов, метаболическим синдромом, артериальной гипертензией, сердечной недостаточностью, ишемической болезнью сердца, болезнью Пейрони, врожденным искривлением пениса. И это не полный список болезней, о которых сигнализируют сбои в мужской половой системе.

Как отличить единичный случай проблемы с эрекцией от патологии?

Единичные «промашки» случаются практически у всех мужчин, которые регулярно занимаются любовью. Чаще всего они связаны с психологическими факторами и банальной усталостью. Если же эти проблемы повторяются, стоит обратиться к врачу. Иногда в таком случае диагностируют эректильную дисфункцию.

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Это постоянная неспособность достичь и поддерживать эрекцию, достаточную для успешного полового акта. В таком случае врач может назначить препараты для улучшения эрекции в форме таблеток, гелей, мазей, пластырей, которые применяются перед сексом. Возможный период их действия — от 1 до 36 часов. В тяжелых случаях также помогает протезирование полового члена.

Как часто эректильная дисфункция встречается у молодых мужчин до 30−40 лет?

По статистике, проблемы с эрекцией испытывает каждый пятый мужчина в возрасте до 40 лет. После 40 эректильная дисфункция может быть практически в каждом втором случае.

Мужчинам стоит проходить регулярные профилактические обследования, которые помогут вовремя обнаружить возможные факторы риска развития заболеваний. Мальчикам стоит побывать на приеме уролога или детского хирурга в первый год жизни, перед школой и в период полового созревания. Мужчине до 40 лет уролога стоит посещать раз в три-пять лет, после 40 — ежегодно.

В каких ситуациях нужно идти к сексологу? На прием нужно приходить вместе?

Для полноценной половой жизни важно взаимопонимание партнеров и секс только при обоюдном желании. Если есть проблема, которая доставляет дискомфорт или беспокойство одному или обоим, нужно обращаться к врачу. Важное правило: приходить вместе можно только в том случае, когда этого хотят оба.

Я рекомендую не откладывать этот визит, так как сексуальные проблемы оказывают значительное влияние на качество жизни обоих партнеров. Так, например, искривление пениса может абсолютно не беспокоить мужчину, но вызывать дискомфорт и даже болевые ощущения при половом акте у его партнерши.