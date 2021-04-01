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Статкевич – о пытках в тюрьме: «Сила звука такова, что даже телевизор на максимальной громкости не слышно»
01.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политзаключенный уже более десяти месяцев находится в тюрьме №8 в городе Жодино. Он рассказал, что против него за решеткой используют громкий звук.
– Из репродуктора крутят записи интервью Лукашенко, покаяний заключенных, служебные инструкции, – написал Николай Статкевич
Оппозиционный политик добавил, что смог адаптироваться к таким условиям, изготовив себе беруши из губки для мытья посуды.
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Статкевич – о пытках в тюрьме: «Сила звука такова, что даже телевизор на максимальной громкости не слышно»
Политзаключенный уже более десяти месяцев находится в тюрьме №8 в городе Жодино. Он рассказал, что против него за решеткой используют громкий звук.
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