Статкевич – о пытках в тюрьме: «Сила звука такова, что даже телевизор на максимальной громкости не слышно»

Источник материала: Салiдарнасць

Политзаключенный уже более десяти месяцев находится в тюрьме №8 в городе Жодино. Он рассказал, что против него за решеткой используют громкий звук.





– Из репродуктора крутят записи интервью Лукашенко, покаяний заключенных, служебные инструкции, – написал Николай Статкевич Deutsche Welle . – Сила звука такова, что даже телевизор на максимальной громкости не слышно. Такое происходит только в моей камере. Иногда крутят всю ночь, уменьшая громкость, чтобы не мешать осужденным в других камерах.

Оппозиционный политик добавил, что смог адаптироваться к таким условиям, изготовив себе беруши из губки для мытья посуды.