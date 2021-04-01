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Статкевич – о пытках в тюрьме: «Сила звука такова, что даже телевизор на максимальной громкости не слышно»

01.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политзаключенный уже более десяти месяцев находится в тюрьме №8 в городе Жодино. Он рассказал, что против него за решеткой используют громкий звук.

Статкевич – о пытках в тюрьме: «Сила звука такова, что даже телевизор на максимальной громкости не слышно»

– Из репродуктора крутят записи интервью Лукашенко, покаяний заключенных, служебные инструкции, – написал Николай Статкевич Deutsche Welle. – Сила звука такова, что даже телевизор на максимальной громкости не слышно. Такое происходит только в моей камере. Иногда крутят всю ночь, уменьшая громкость, чтобы не мешать осужденным в других камерах.

Оппозиционный политик добавил, что смог адаптироваться к таким условиям, изготовив себе беруши из губки для мытья посуды.

 
 
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Политзаключенный уже более десяти месяцев находится в тюрьме №8 в городе Жодино. Он рассказал, что против него за решеткой используют громкий звук.
 
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