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Шрайбман: «Не все так гладко в датском королевстве»
01.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политический обозреватель – о фильме «Операция КГБ «Манкурты» на БТ.
– Все шутят про
А вот главным в этом «расследовании» было то, что оно само было 60-минутной психологической операцией контрразведки. Красной нитью через весь фильм шел мэсседж в адрес силовиков – если предадите нас, вас кинет этот польский пацан, а у нас вы, как этот капитан из генштаба, будете плакать под камеру и ждать своих 20 лет за измену государству.
Если руководство силового блока вынуждено идти и занимать час прайм-тайма на ОНТ, чтобы поработать с лояльностью сотрудников, не все так гладко в датском королевстве, а внутренние стимулы – как кнуты, так и пряники – плохо работают. Приходится пугать публично.
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Политический обозреватель – о фильме «Операция КГБ «Манкурты» на БТ.
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