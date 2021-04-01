Новые выборы и демократия. Социологи узнали, чего хотят и сторонники перемен, и «ябатьки»

Источник материала: KYKY

Чтобы понять, как с лета 2020-го изменилось беларуское общество, немецкий исследовательский институт ZoiS в декабре того же года провел опрос жителей Беларуси – и пообщался с 2000 людьми, которые живут в городах с числом жителей не менее 20 тысяч. По информации DW публикуем главные результаты.

Кто голосовал за Тихановскую и почему

65% опрошенных беларусов считают, что выборы в Беларуси были сфальсифицированы. 53% из них голосовали за Светлану Тихановскую. В основном, это молодые беларусы, чаще – мужчины, которые живут в больших городах и работают в частном секторе. Опрос показал, что большинство голосовало за Светлану не из-за ее политической программы: а чтобы «выразить свое недовольство правлением Лукашенко».

Кто голосовал за Лукашенко и почему

Свой голос за «президента» отдали 18% опрашиваемых. В основном, это люди почтенного возраста, чаще – женщины, которые живут в небольших городах и «ощущающие тесную связь с православной церковью». Лишь треть из опрашиваемых голосовали за Лукашенко, потому что им нравится его политика, больше половины поставили галочку напротив его имени потому, что не видели подходящей альтернативной кандидатуры. «Это говорит о большом разочаровании в режиме», – отмечает один из авторов исследования, научный директор института ZoiS Гвендолин Зассе.

Портрет беларуского протестующего

Из 100% опрощенных только 14% признались, что участвовали в протестах. Профессор Зассе говорит, что эта цифра не маленькая: «Если экстраполировать результаты опроса, то это примерно 700 тысяч человек из пяти миллионов беларусов, входящих в охваченную исследованием возрастную группу. По предыдущим опросам ZoiS, доля протестующих была в районе 3-4 процентов. Поэтому заметен сильный рост».

В основном, на улицы выходили (или выражали протест в любой другой форме) молодые беларусы от 18 до 29 лет. В основном, это люди с хорошим образованием, которые живут в крупных городах и работают в частном секторе. Чаще – мужчины. Социологи считают это распространенной тенденцией на акциях протеста и объясняют ее большей готовностью мужчин рисковать.

Большинство из них подключились к протестам сразу после выборов в августе 2020-го, потому что не смогли стерпеть многочисленные факты насилия со стороны силовиков. 20% опрошенных заявили, что репрессии «властей» затронули их самих, их родных и друзей. Второй наиболее частый мотив беларуского протестующего – желание, что его услышали.

Изменилась иерархия приоритетов: если раньше беларусы протестовали из-за политических и социально-экономических аспектов, в этом году люди вышли на улицу, чтобы отстоять свои политические и гражданские права.

Портрет беларуса, который не протестует

Социологи разделили таких беларусов на три группы:

Люди, которые противопоставляют себя протестующим и думают, что протестами в этой стране ничего изменить нельзя.

Те, кто боятся за свою безопасность.

И те, кто не интересуются политикой.

При этом, насилие со стороны силовиков вызывает тревогу у 70% опрошенных.

В целом отношение к протестам в беларуском обществе разделено. Более трети опрошенных согласны с требованиями протестующих и почти каждый пятый – абсолютно несогласен. Еще примерно у 20% нет определенного мнения по этому поводу. Большинство опрошенных согласны с мнением, что протест должен быть мирным.

Чего хотят беларусы

Социологи также отметили главный тренд: беларусское общество стало высоко политизированным. И, что не менее важно, 70% респондентов читают о происходящем в стране в соцсетях или в независимых СМИ – лишь для десятой части беларусов государственные СМИ до сих пор служат основным источником информации.

Большинство участников опроса «за» проведение новых выборов. Каждый пятый – за реформу конституции. Более 40% – «за» демократию: в основном, это сторонники Тихановской. Сторонники Лукашенко, как выяснили немецкие социологи, либо не знают, какая форма правления лучше, либо предпочитают автократию.

Треть респондентов так и не смогли ответить на вопрос о наиболее приемлемой форме правления для Беларуси. «Существует идейный вакуум. У многих нет представления, как должна развиваться политическая ситуация», – констатирует профессор Зассе.

В целом возрос уровень недоверия беларусов к госструктурам, силовым органам и судебной системе – им не доверяют более половины опрошенных. Православной церкви доверяют 40%, что на 25 процентных пунктов меньше, чем в 2015 году, когда проводилось аналогичное исследование. Примерно треть доверяют Координационному совету.