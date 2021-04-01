Гомельчанин спросил налоговую, платит ли Лукашенко налоги с подарков ему - и вот что там ответили

Источник материала: Tut.by

Гомельский активист Илья Миронов написал в Министерство по налогам и сборам письмо — и уточнил, платит ли Александр Лукашенко налоги с подарков, которые получал на посту президента. О том, что ему их дарят, не раз заявлял сам Лукашенко. «Сильные новости» узнали, что ответили гомельчанину.





В своем обращении Миронов приводит в пример подаренный Maybach, о котором в 2012 году рассказывал сам Лукашенко.

— Приблизительная стоимость автомобиля Maybach… превышает предел, установленный пунктом 22 статьи 208 Налогового Кодекса Республики Беларусь, а значит с этого дохода нужно оплатить подоходный налог, который в 2012 году был равен 12%. Приблизительная сумма налога — 48 тысяч долларов [при стоимости автомобиля около 400 тысяч]. Вызывает сомнение то, что из заработной платы Лукашенко была возможность оплатить этот налог, — пишет активист.

Он попросил налоговую провести «полную, объективную и всестороннюю проверку по этим фактам» и дать им правовую оценку.





Ответ Илье Миронову пришел за подписью замминистра Игоря Скринникова. В нем чиновник ссылается на пункт 1 ст. 196 Налогового кодекса, где есть пояснение, что доходом для целей налогообложения признается определяемая в соответствии с законом экономическая выгода в денежной или натуральной форме, она учитывается в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой эту выгоду можно оценить.





А далее замминистра поясняет активисту, что имущество (в том числе подарки), которые получает высшее должностное лицо, передаются в собственность государства, сами подарки становятся госимуществом. Подарки, врученные Лукашенко во время официальных визитов или на приемах делегаций, хранятся в резиденции президента или в музеях, а подарки, «представляющие особую ценность», — в Нацбанке.

— Таким образом, учитывая, что доходом конкретного физлица указанное в обращении имущество не являлось, отсутствуют основания признавать его объектом налогообложения подоходным налогом, — указано в документе.