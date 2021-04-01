Какие курсы доллара и евро установили обменники в первый день апреля

Источник материала: Tut.by

Курсы евро и доллара на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 1 апреля растут. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что происходит на торгах 1 апреля

На торгах курс доллара вырос на 0,2% — до 2,6283 рубля, евро укрепился на 0,19% — до 3,0846 рубля, а курс российского рубля унизился на 0,04% — до 3,468 рубля за 100 российских рублей (данные на 11.00).

Какие курсы валют установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,66 рубля (БПС-Сбербанк), а ниже всего — 2,625 рубля (Цептер Банк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank, Альфа-Банке, Технобанке — 2,624 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Банке БелВЭБ — 3,12 рубля, а ниже всего — в БСБ Банке, Технобанке, Цептер Банке — 3,083 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Банке Решение — 3,08 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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