Популярное у таксистов топливо подорожало вслед за бензином и дизелем

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 апр - Sputnik. Отпускная цена на компримированный природный газ (КПГ) или метан с 1 апреля выросла до 85 копеек за 1 кубометр на всех заправках "Газпром трансгаз Беларусь", об этом сообщила пресс-служба компании.

"С 9:00 1 апреля отпускная цена КПГ (ecogas, CNG) составит 85 копеек за 1 метр кубический на всех пунктах заправки (АГНКС, ПАГЗ, БЗП) ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", - говорится в сообщении.

В компании пояснили это тем, что в соответствии с принятой в "Газпроме" концепцией, стоимость газа устанавливается в пределах 40-50% от цены дизельного топлива.

В этом году метан дорожает впервые, а стоимость более традиционных видов топлива – бензина и "солярка" – в начале недели поменялась снова, уже в восьмой раз в этом году. Повышение цены – стандартное, на одну копейку.

Метан – популярный вид топлива у таксистов. Расход газа у автомобиля, обрудованного ГБО, выше, но это компенсируется более низкой стоимостью "голубого топлива".

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