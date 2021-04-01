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1 апреля на старте торгов евро дешевеет уже седьмой раз подряд до минимума за 104 дня
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Валютная корзина подешевела на 0,03% из-за ослабления евро и российского рубля.
Белорусская валютно-фондовая биржа
По данным
Курс доллара вырос на 0,0039 BYN до 2,6270 BYN/USD. Это максимальное значение за последнюю неделю, а если бы доллар смог подорожать ещё на 0,0010 BYN, то его курс оказался бы на максимуме за 55 дней.
Курс евро снизился лишь на 0,0002 BYN до 3,0787 BYN/EUR.
Евро непрерывно дешевеет уже седьмой день, а за последние 20 торговых сессий евро дешевеет уже 17-й раз.
Курс российского рубля упал на 0,0059 BYN до 3,4635 BYN/100 RUB.
Московская биржа
Российский рубль начал торги 1 апреля ослаблением к доллару и евро.
Курс доллара к 10 утра вырос до 75,92 российских рублей, а курс евро поднялся до 89,07 российских рублей.
Аналитики датского Saxo Bank вообще не верят в российский рубль и ожидают роста доллара выше 80 RUB/USD, а евро выше 96 RUB/EUR. Ждать недолго. Такие значения датчане пророчат уже во втором квартале.
От ослабления рубль не удержит ни слабеющий к мировым валютам доллар, ни высокие цены на нефть.
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Валютная корзина подешевела на 0,03% из-за ослабления евро и российского рубля.
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