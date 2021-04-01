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1 апреля на старте торгов евро дешевеет уже седьмой раз подряд до минимума за 104 дня

01.04.2021 11:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

1 апреля на старте торгов евро дешевеет уже седьмой раз подряд до минимума за 104 дня
Иллюстративное фото
Доллар начал торги 1 апреля ростом до максимума за неделю и приблизился к максимуму почти за два месяца.

Валютная корзина подешевела на 0,03% из-за ослабления евро и российского рубля.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by по состоянию на 10:11:

Курс доллара вырос на 0,0039 BYN до 2,6270 BYN/USD. Это максимальное значение за последнюю неделю, а если бы доллар смог подорожать ещё на 0,0010 BYN, то его курс оказался бы на максимуме за 55 дней.

Курс евро снизился лишь на 0,0002 BYN до 3,0787 BYN/EUR.

Евро непрерывно дешевеет уже седьмой день, а за последние 20 торговых сессий евро дешевеет уже 17-й раз.

Курс российского рубля упал на 0,0059 BYN до 3,4635 BYN/100 RUB.

Московская биржа


Российский рубль начал торги 1 апреля ослаблением к доллару и евро.

Курс доллара к 10 утра вырос до 75,92 российских рублей, а курс евро поднялся до 89,07 российских рублей.

Аналитики датского Saxo Bank вообще не верят в российский рубль и ожидают роста доллара выше 80 RUB/USD, а евро выше 96 RUB/EUR. Ждать недолго. Такие значения датчане пророчат уже во втором квартале.

От ослабления рубль не удержит ни слабеющий к мировым валютам доллар, ни высокие цены на нефть.
 
 
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Валютная корзина подешевела на 0,03% из-за ослабления евро и российского рубля.
 
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