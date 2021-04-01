Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 1 апреля на старте торгов евро дешевеет уже седьмой раз подряд до минимума за 104 дня Валютная корзина подешевела на 0,03% из-за ослабления евро и российского рубля.

Валютная корзина подешевела на 0,03% из-за ослабления евро и российского рубля.По даннымпо состоянию на 10:11:Курс доллара вырос на 0,0039 BYN до 2,6270 BYN/USD. Это максимальное значение за последнюю неделю, а если бы доллар смог подорожать ещё на 0,0010 BYN, то его курс оказался бы на максимуме за 55 дней.Курс евро снизился лишь на 0,0002 BYN до 3,0787 BYN/EUR.Евро непрерывно дешевеет уже седьмой день, а за последние 20 торговых сессий евро дешевеет уже 17-й раз.Курс российского рубля упал на 0,0059 BYN до 3,4635 BYN/100 RUB.Российский рубль начал торги 1 апреля ослаблением к доллару и евро.Курс доллара к 10 утра вырос до 75,92 российских рублей, а курс евро поднялся до 89,07 российских рублей.Аналитики датского Saxo Bank вообще не верят в российский рубль и ожидают роста доллара выше 80 RUB/USD, а евро выше 96 RUB/EUR. Ждать недолго. Такие значения датчане пророчат уже во втором квартале.От ослабления рубль не удержит ни слабеющий к мировым валютам доллар, ни высокие цены на нефть.