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«Выжигать каленым железом»: Лукашенко объявил войну импорту
Источник материала: UDF
Фото: president.gov.by
Об этом он заявил 1 апреля, принимая с докладом первого вице-премьера Николая Снопкова и министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича.
«Вопрос защиты внутреннего рынка и отечественного товаропроизводителя - вопрос номер один. Мы производим. Пусть наш рынок небольшой. Но надо конкурентным образом, естественно, не отдавать никому этот рынок. Мы, конечно, должны помнить о наших обязательствах в рамках евразийского экономического пространства. Но тем не менее, есть большие вопросы и к органам управления, которые должны контролировать и принимать соответствующие меры по защите внутреннего рынка и наших товаропроизводителей», - подчеркнул белорусский правитель.
Александр Лукашенко отметил, что этот и другие вопросы поднимались самими белорусскими товаропроизводителями.
«Поэтому я полагал, что в правительстве вы подготовите ряд соответствующих мер. Во-первых, для защиты внутреннего рынка. И здесь же - для защиты отечественного товаропроизводителя. Здесь нам мудрить, хитрить и прятать какие-то вопросы нет необходимости. Мы сегодня производим огромный спектр товаров потребления. А в отдельных наших так называемых супермаркетах и магазинах мы этого не видим. Дошло до того, что некоторые из них (это уже правоохранительные органы разбираются) просто отказывались брать к реализации белорусские товары», - цитирует Лукашенко сайт
Лукашенко также поинтересовался вопросом критического импорта:
«Что это такое в наших условиях, как обстоят дела, что необходимо сделать?»
Он также обратил внимание на необходимость контролировать ситуацию с ценами на потребительские товары и не допускать фактов их необоснованного роста.
«Самое главное - недопустимость необоснованного роста цен. Как вы понимаете «необоснованного роста» и как вы с этим справляетесь? Не дай бог во втором, третьем и далее кварталах мы будем иметь проблемы бесконтрольного, мягко говоря, ценообразования», - сказал Лукашенко.
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Он также потребовал жестче контролировать ситуацию с ценами на потребительские товары.
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