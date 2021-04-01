«Выжигать каленым железом»: Лукашенко объявил войну импорту

Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

«Вопрос защиты внутреннего рынка и отечественного товаропроизводителя - вопрос номер один. Мы производим. Пусть наш рынок небольшой. Но надо конкурентным образом, естественно, не отдавать никому этот рынок. Мы, конечно, должны помнить о наших обязательствах в рамках евразийского экономического пространства. Но тем не менее, есть большие вопросы и к органам управления, которые должны контролировать и принимать соответствующие меры по защите внутреннего рынка и наших товаропроизводителей», - подчеркнул белорусский правитель.

president.gov.by . – «Я не буду их называть - эти компании. Но очень жаль, Владимир Васильевич (Колтович. - Прим.), что это не от вас информация поступила. Это говорит о том, что те поручения, которые мною даны вам, прежде всего, профсоюзам и депутатам (правительство мы из этого списка не исключаем, естественно), как минимум не совсем исполняются. Подобные вещи надо не просто пресекать, а выжигать каленым железом». «Поэтому я полагал, что в правительстве вы подготовите ряд соответствующих мер. Во-первых, для защиты внутреннего рынка. И здесь же - для защиты отечественного товаропроизводителя. Здесь нам мудрить, хитрить и прятать какие-то вопросы нет необходимости. Мы сегодня производим огромный спектр товаров потребления. А в отдельных наших так называемых супермаркетах и магазинах мы этого не видим. Дошло до того, что некоторые из них (это уже правоохранительные органы разбираются) просто отказывались брать к реализации белорусские товары», - цитирует Лукашенко сайт. – «Я не буду их называть - эти компании. Но очень жаль, Владимир Васильевич (Колтович. - Прим.), что это не от вас информация поступила. Это говорит о том, что те поручения, которые мною даны вам, прежде всего, профсоюзам и депутатам (правительство мы из этого списка не исключаем, естественно), как минимум не совсем исполняются. Подобные вещи надо не просто пресекать, а выжигать каленым железом».

«Что это такое в наших условиях, как обстоят дела, что необходимо сделать?»

«Самое главное - недопустимость необоснованного роста цен. Как вы понимаете «необоснованного роста» и как вы с этим справляетесь? Не дай бог во втором, третьем и далее кварталах мы будем иметь проблемы бесконтрольного, мягко говоря, ценообразования», - сказал Лукашенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Выжигать каленым железом»: Лукашенко объявил войну импорту Он также потребовал жестче контролировать ситуацию с ценами на потребительские товары.

Об этом он заявил 1 апреля, принимая с докладом первого вице-премьераи министра антимонопольного регулирования и торговлиотметил, что этот и другие вопросы поднимались самими белорусскими товаропроизводителями.Лукашенко также поинтересовался вопросом критического импорта:Он также обратил внимание на необходимость контролировать ситуацию с ценами на потребительские товары и не допускать фактов их необоснованного роста.