|
Старт IT-карьеры и хакатон для «удаленки» в IT-афише апреля
Источник материала: Onliner
В апреле сразу две конференции расскажут о начале и развитии карьеры в IT: это ежегодные мероприятия IT Entrance и Career Day. Помимо них, в ближайшие четыре недели пройдет онлайн-хакатон о решениях для удаленной работы и конференция для Java-разработчиков.
Java Z-Day (6,8,9 апреля)
Международная
Career Day (10 апреля)
Конференция
Некоторые из рассматриваемых тем:
Участие в Career Day бесплатное, если вам достаточно онлайн-трансляции, доступа к виртуальной экспозоне, чатам, воркшопам от компаний, голосований и списка вакансий от партнеров. А за доплату, помимо всего названного, можно будет получить PDF-презентацию, доступ к записи выступлений и воркшопов плюс контакты представителей компаний для собеседований.
Mogilev Hackathon «Living remotely» (17—18 апреля)
EPAM Mogilev проведет онлайн-хакатон, который посвящен жизни и работе в удаленном формате. Команды должны предложить реалистичную идею, которая упростит жизнь и поможет получить пользу в режиме работы из дома. Среди предлагаемых организаторами тем — здоровый образ жизни, помощь бизнесу в новых реалиях. Но можно выбрать и свою тему, которая будет соприкасаться с общей канвой хакатона. К участию приглашают инженеров, тестировщиков, аналитиков, дизайнеров, программистов и других IT-специалистов. Участие бесплатное, подать заявку можно
IT Entrance (24 апреля)
Это еще одна
Присоединиться к конференции можно бесплатно, а за билет стоимостью 9 рублей получите доступ к записи трансляций, воркшопов, контактам представителей компаний для собеседований и не только.
горный, материал рамы: алюминий, колеса 29", вилка амортизационная с ходом 100 мм, трансмиссия 21 скор., тормоза дисковый механический + дисковый механический
горный, женский, материал рамы: алюминий, колеса 27.5", вилка амортизационная с ходом 100 мм, трансмиссия 21 скор., тормоза дисковый механический + дисковый механический
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В апреле сразу две конференции расскажут о начале и развитии карьеры в IT: это ежегодные мероприятия IT Entrance и Career Day. Помимо них, в ближайшие четыре недели пройдет...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)