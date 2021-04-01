ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Старт IT-карьеры и хакатон для «удаленки» в IT-афише апреля

01.04.2021 11:59 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В апреле сразу две конференции расскажут о начале и развитии карьеры в IT: это ежегодные мероприятия IT Entrance и Career Day. Помимо них, в ближайшие четыре недели пройдет онлайн-хакатон о решениях для удаленной работы и конференция для Java-разработчиков.

Java Z-Day (6,8,9 апреля)

Международная онлайн-конференция, как ясно из названия, посвящена аспектам Java. Темы докладов заявлены следующие: «JDK 16: What's next for Java?», «100% Fast and Resilient Microservice with RSocket», «Spring Data Рostроитель», «Bootiful Stream Processing!». Кроме этого, участники смогут присоединиться к дискуссионным сессиям и другим активностям. Присоединиться можно по ссылке.

Career Day (10 апреля)

Конференция пройдет уже в пятый раз. На мероприятии рассматривают темы, связанные с трудоустройством и карьерой в IT-отрасли: каких специалистов ищут компании, как «миддлу» дорасти до «сеньора», что делать инженеру для перехода в специальность менеджера, увеличение доходов на фрилансе. Выступят спикеры из Великобритании, Украины, Беларуси и России.

Старт IT-карьеры и хакатон для «удаленки» в IT-афише апреля

Некоторые из рассматриваемых тем:

  • DevOps в большой и маленькой компании. Различия, карьера, рост, перспективы.
  • Как пандемия повлияла на рынок мобильных приложений.
  • Централизация с VMware Horizon. Как защитить данные компании, сохранив максимальную гибкость.
  • Full-Stack Developer. Почему важно стремиться стать им. Взгляд со стороны разработчика и нанимателя.

Участие в Career Day бесплатное, если вам достаточно онлайн-трансляции, доступа к виртуальной экспозоне, чатам, воркшопам от компаний, голосований и списка вакансий от партнеров. А за доплату, помимо всего названного, можно будет получить PDF-презентацию, доступ к записи выступлений и воркшопов плюс контакты представителей компаний для собеседований.

Mogilev Hackathon «Living remotely» (17—18 апреля)

EPAM Mogilev проведет онлайн-хакатон, который посвящен жизни и работе в удаленном формате. Команды должны предложить реалистичную идею, которая упростит жизнь и поможет получить пользу в режиме работы из дома. Среди предлагаемых организаторами тем — здоровый образ жизни, помощь бизнесу в новых реалиях. Но можно выбрать и свою тему, которая будет соприкасаться с общей канвой хакатона. К участию приглашают инженеров, тестировщиков, аналитиков, дизайнеров, программистов и других IT-специалистов. Участие бесплатное, подать заявку можно по ссылке.

Старт IT-карьеры и хакатон для «удаленки» в IT-афише апреля

IT Entrance (24 апреля)

Это еще одна конференция о карьере в IT, но уже для тех, кто пока только хочет попасть в индустрию либо еще не освоился в отрасли. Мероприятие откроет основатель Belhard Игорь Мамоненко: он расскажет о трендах в IT, специальностях и инструментах для работы. Другие спикеры поговорят о выборе первого языка программирования, поиске и сохранении работы в удаленном формате, разнице между дизайнером и художником, направлениях в тестировании, а также других темах.

Присоединиться к конференции можно бесплатно, а за билет стоимостью 9 рублей получите доступ к записи трансляций, воркшопов, контактам представителей компаний для собеседований и не только.


Велосипед LTD Rocco 950 29 2020 (черный/красный)
9 отзывов
горный, материал рамы: алюминий, колеса 29", вилка амортизационная с ходом 100 мм, трансмиссия 21 скор., тормоза дисковый механический + дисковый механический
899 р.
1 предложение
Велосипед LTD Stella 750 2020 (графит/фиолетовый)
2 отзыва
горный, женский, материал рамы: алюминий, колеса 27.5", вилка амортизационная с ходом 100 мм, трансмиссия 21 скор., тормоза дисковый механический + дисковый механический
899 р.
2 предложения
Сравнить эти товары →
Все велосипеды в Каталоге

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В апреле сразу две конференции расскажут о начале и развитии карьеры в IT: это ежегодные мероприятия IT Entrance и Career Day. Помимо них, в ближайшие четыре недели пройдет...
 
Новости дня
Новости разные
 
История краха Александра Лукашенко. 10 эпохальных фактов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by