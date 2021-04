Старт IT-карьеры и хакатон для «удаленки» в IT-афише апреля

Источник материала: Onliner

В апреле сразу две конференции расскажут о начале и развитии карьеры в IT: это ежегодные мероприятия IT Entrance и Career Day. Помимо них, в ближайшие четыре недели пройдет онлайн-хакатон о решениях для удаленной работы и конференция для Java-разработчиков.

Java Z-Day (6,8,9 апреля)

Международная онлайн-конференция , как ясно из названия, посвящена аспектам Java. Темы докладов заявлены следующие: «JDK 16: What's next for Java?», «100% Fast and Resilient Microservice with RSocket», «Spring Data Рostроитель», «Bootiful Stream Processing!». Кроме этого, участники смогут присоединиться к дискуссионным сессиям и другим активностям. Присоединиться можно по ссылке.

Career Day (10 апреля)

Конференция пройдет уже в пятый раз. На мероприятии рассматривают темы, связанные с трудоустройством и карьерой в IT-отрасли: каких специалистов ищут компании, как «миддлу» дорасти до «сеньора», что делать инженеру для перехода в специальность менеджера, увеличение доходов на фрилансе. Выступят спикеры из Великобритании, Украины, Беларуси и России.





Некоторые из рассматриваемых тем:

DevOps в большой и маленькой компании. Различия, карьера, рост, перспективы.

Как пандемия повлияла на рынок мобильных приложений.

Централизация с VMware Horizon. Как защитить данные компании, сохранив максимальную гибкость.

Full-Stack Developer. Почему важно стремиться стать им. Взгляд со стороны разработчика и нанимателя.

Участие в Career Day бесплатное, если вам достаточно онлайн-трансляции, доступа к виртуальной экспозоне, чатам, воркшопам от компаний, голосований и списка вакансий от партнеров. А за доплату, помимо всего названного, можно будет получить PDF-презентацию, доступ к записи выступлений и воркшопов плюс контакты представителей компаний для собеседований.

Mogilev Hackathon «Living remotely» (17—18 апреля)

EPAM Mogilev проведет онлайн-хакатон, который посвящен жизни и работе в удаленном формате. Команды должны предложить реалистичную идею, которая упростит жизнь и поможет получить пользу в режиме работы из дома. Среди предлагаемых организаторами тем — здоровый образ жизни, помощь бизнесу в новых реалиях. Но можно выбрать и свою тему, которая будет соприкасаться с общей канвой хакатона. К участию приглашают инженеров, тестировщиков, аналитиков, дизайнеров, программистов и других IT-специалистов. Участие бесплатное, подать заявку можно по ссылке .





IT Entrance (24 апреля)

Это еще одна конференция о карьере в IT, но уже для тех, кто пока только хочет попасть в индустрию либо еще не освоился в отрасли. Мероприятие откроет основатель Belhard Игорь Мамоненко: он расскажет о трендах в IT, специальностях и инструментах для работы. Другие спикеры поговорят о выборе первого языка программирования, поиске и сохранении работы в удаленном формате, разнице между дизайнером и художником, направлениях в тестировании, а также других темах.

Присоединиться к конференции можно бесплатно, а за билет стоимостью 9 рублей получите доступ к записи трансляций, воркшопов, контактам представителей компаний для собеседований и не только.